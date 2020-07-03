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Мужчина в наказание за воровство заставил детей есть неспелые арбузы

В социальных сетях предположили, что инцидент произошел в Туркестанской области.

Фото : Pixabay3 июля 2020, 12:44

В Сети появилось видео, где мужчина заставляет двух мальчиков есть арбуз с кожурой, передает zakon.kz.

Судя по видео, мужчина поймал в поле двух мальчиков, которые пытались украсть неспелые арбузы. Он решил их наказать, заставив есть арбузы с кожурой.

Быстрее ешь! Ешь с кожурой. Я вам покажу, как воровать арбузы! Зачем вы неспелый арбуз забирали, ладно, если бы он был спелый? - говорит мужчина.

В социальных сетях предположили, что инцидент произошел в Туркестанской области.

В полиции Туркестанской области сообщили, что ведутся проверки. Но утверждать, что видео было снято в Туркестанской области они не могут.

Осторожно, на видео есть нецензурная брань.


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