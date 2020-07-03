Алматинцев просят не приходить в отделы для оформления АСП

Заявления будут формироваться автоматически.

Алматинцев просят не ходить в отделы для оформления АСП: заявления будут формироваться автоматически, сообщает zakon.kz.

В ходе онлайн брифинга на площадке региональной службы коммуникаций Алматы заместитель руководителя Управления социального благосостояния города Данияр Алкебайулы рассказал, как будут формироваться списки получателей адресной социальной помощи в условиях карантина.

Напомним, по поручению Главы государства в целях повышения прозрачности, обеспечения справедливости и развития мотивации к труду, с начала года внедрен новый механизм оказания АСП, который предусматривает ежеквартальное обновление документов для назначения выплаты.

Ранее, во II квартале в связи с введением чрезвычайного положения, а также в целях исключения прямого контакта с услугополучателями автоматически (без заявления) продлены сроки назначения АСП.

На сегодняшний день, учитывая ситуацию с коронавирусной инфекцией, а также в целях исключения прямого контакта с услугополучателями Министерством труда и соцзащиты населения РК готовится проект приказа, в котором предусматривается автоматическое формирование заявления в информационной системе без обращения получателей АСП с учетом доходов II квартала, — разъяснил Данияр Алкебайулы.

Он добавил, что данные меры необходимы в целях безопасности граждан, а также исключения прямого контакта.

Просим не обращаться в районные отделы социального благосостояния для обновления документов на III кв. 2020 года, т. к. заявления указанных граждан будут автоматически сформированы через информационную систему, — подчеркнул заместитель руководителя Управления социального благосостояния города.

Вместе с тем, граждане не подавшие заявление на АСП на период карантинного режима, могут подать заявление с приложением документа, удостоверяющего личность, на странице "Электронные обращения" через egov.kz.

По состоянию на 01.07.2020 АСП выплачена 4419 семьям (22 000 чел.).

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