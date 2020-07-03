Раскрыто дерзкое разбойное нападение на инкассаторов в Караганде

Преступникам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Задержаны трое членов преступной группы, совершивших нападение на инкассаторов в Караганде. Четвертый соучастник преступления объявлен в розыск, сообщает zakon.kz.

Как сообщалось ранее, 25 июня 2020 года в 10.40 часов на улице Складская в Караганде двое неизвестных на автомашине ВАЗ-2110, инициировав дорожно-транспортное происшествие с автомашиной Лада Гранта, принадлежащей одному из ТОО, завладели денежными средствами и оружием у 24-летнего охранника ТОО. Позже стало известно, что разбойное нападение было совершено на инкассаторскую автомашину, перевозившую деньги фирмы в банк. Нападение было спланировано заранее, а преступников было четверо. Их добыча составила 70 миллионов тенге.

По информации официального сайта МВД РК, для раскрытия этого дерзкого преступления была создана специальная следственно-оперативная группа, в состав которой вошли также сотрудники МВД. В результате проведенных опермероприятий были установлены лица, причастные к налету на инкассаторский автомобиль, а также их местонахождение.

Злоумышленники пытались скрыться в разных направлениях, поэтому спецоперация по их задержанию проводилась одновременно в нескольких городах Казахстана. Одного из подозреваемых задержали на автотрассе, других – в местах их пребывания. В итоге были задержаны трое жителей Карагандинской области. Во время обыска у них изъята часть похищенных денежных средств – 30 миллионов тенге и газовый пистолет. Четвертый участник преступной группы объявлен в розыск. Досудебное расследование ведется по части 4 статьи 192 УК РК, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества, – отмечено в сообщении.

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