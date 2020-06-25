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Вооружены и опасны: дерзких налетчиков разыскивают в Караганде

Инициировав ДТП, подозреваемые среди белого дня завладели деньгами и оружием охранника местного ТОО.

Фото : sobitie.com.ua25 июня 2020, 12:57

Дерзких налетчиков, совершивших разбой среди белого дня, разыскивают карагандинские полицейские, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области, преступление было совершено 25 июня 2020 года в 10.40 часов на улице Складская в Караганде.

Двое неизвестных на автомашине ВАЗ-2110, инициировав дорожно-транспортное происшествие с автомашиной Лада Гранта, принадлежащей одному из ТОО, завладели денежными средствами и оружием у 24-летнего охранника ТОО. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 192 ч.2 УК РК (Разбой). Объявлен план "Сирена". Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Для установления и задержания подозреваемых лиц ориентирован весь личный состав органов внутренних дел области, – сообщили в пресс-службе областного ДП.

Между тем в паблике ekaraganda.kz в Instagram появилось видео с места происшествия. На кадрах видно два серьезно пострадавших в ДТП автомобиля, и лежащего возле одного из них мужчину, которому оказывают первую медпомощь.

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#ДТП на ул.Складская (под мостом) #Караганда . Подробности выясняются.

Публикация от ekaraganda.kz Караганда (@ekaraganda.kz) 24 Июн 2020 в 11:04 PDT


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