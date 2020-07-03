Еще 84 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане 

Всего в стране выздоровели – 14 861 человек.

В Казахстане 84 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в Восточно-Казахстанской области - 10,

в Западно-Казахстанской области - 50,

в Костанайской области - 3,

в Павлодарской области – 8,

в Актюбинской области – 13.

Всего в стране выздоровели – 14 861 человек от COVID-19.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!