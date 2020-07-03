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Еще 84 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане 

Всего в стране выздоровели – 14 861 человек.

Фото : inform.kz3 июля 2020, 14:29

В Казахстане 84 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в Восточно-Казахстанской области - 10,
в Западно-Казахстанской области - 50,
в Костанайской области - 3,
в Павлодарской области – 8,
в Актюбинской области – 13.

Всего в стране выздоровели – 14 861 человек от COVID-19.


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