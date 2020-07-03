Два города закроют в ВКО с 5 июля

Сведется к минимуму передвижение людей и транспорта по городам и районам.

Семей и Усть-Каменогорск будут закрыты с 5 июля, передает zakon.kz.

Об этом в instagram сообщил аким ВКО Даниал Ахметов.

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Он написал, что в Восточном Казахстане готовы к любому варианту развития событий - подготовлены 1700 инфекционных, 2500 провизорных и карантинных коек, а также палаты интенсивной терапии.

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Для того, чтобы не допустить самого негативного сценария развития события, мы с 5 июля закроем города Усть-Каменогорск и Семей, сведем к минимуму передвижения людей и транспорта по городам и районам. Все это делается для того, чтобы не допустить контактный способ распространения коронавирусной инфекции. Только самоизоляция показала действенность в борьбе с СОVID-19. За весь период карантинных мер число заболевших в области было 135. И за июнь это цифра выросла до 710 человек и продолжает расти, - написал аким.

Будут функционировать предприятия, продуктовые магазины, аптеки, банки, ЦОНы (по сокращенному графику).

В очередной раз прошу вас с пониманием отнестись к ограничениям. Мы все помним, что происходило в европейских странах, где люди изначально со скепсисом отнеслись к ограничительным мерам. Сегодня социальная дистанция, самоизоляция, масочный режим - это минимум, что должны люди сделать для собственной безопасности. Мы же в свою очередь сделали все возможное, чтобы больницы региона были обеспечены необходимой техникой и медикаментами, а врачи - защитными комплектами. Сейчас наша общая задача - вместе соблюдать ограничительные меры и не допустить распространения вируса, - заключил Ахметов.

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