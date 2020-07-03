За 5400 тенге платные бригады "скорой" будут выезжать к казахстанцам

Эти бригады будут оказывать помощь казахстанцам с легким течением вирусных заболеваний.

Платные мобильные бригады при "скорой" будут выезжать к казахстанцам для забора анализов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, сообщает zakon.kz.

Сейчас в поликлиниках и службе скорой помощи создаются мобильные бригады. Их тариф утвержден и составляет 5 400 тенге. Скорые мобильные бригады, если будут вызываться к людям с симптомами КВИ или ОРВИ, будут брать тест. Результаты передадут участковому врачу, - сказала Гиният Sputnik.

Казахстанцам с легким течением вирусных заболеваний будут оказывать помощь мобильные выездные бригады, рассказывал министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой. Сейчас таких бригад по стране 380, планируется расширить их количество до трех тысяч.

Сообщалось, что из республиканского бюджета уже закуплено и ожидается поставка в регионы 807 машин скорой помощи. Из них первая партия поступит в июле.

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