Браконьер застрелил марала в ВКО
Заведено уголовное дело.
Фото : ДП ВКО3 июля 2020, 16:16
В Восточно-Казахстанской области браконьер застрелил марала, сообщает zakon.kz.
27 июня в Зайсанком районе ВКО на участке "Акжал" Каратальского сельского округа, был задержан мужчина, который произвел отстрел дикого животного, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.
При досмотре автомашины задержанного в салоне и багажнике "Нивы" обнаружено мясо, шкура, рога и голова дикого марала. Кроме того, изъято нарезное ружье марки "КО-44" из которого произведен отстрел животного.
По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 337 Уголовного кодекса РК, т.е. "Незаконная охота". Проводятся необходимые следственные мероприятия.
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