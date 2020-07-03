Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Браконьер застрелил марала в ВКО

Заведено уголовное дело.

Фото : ДП ВКО3 июля 2020, 16:16

В Восточно-Казахстанской области браконьер застрелил марала, сообщает zakon.kz.

27 июня в Зайсанком районе ВКО на участке "Акжал" Каратальского сельского округа, был задержан мужчина, который произвел отстрел дикого животного, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.

При досмотре автомашины задержанного в салоне и багажнике "Нивы" обнаружено мясо, шкура, рога и голова дикого марала. Кроме того, изъято нарезное ружье марки "КО-44" из которого произведен отстрел животного.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 337 Уголовного кодекса РК, т.е. "Незаконная охота". Проводятся необходимые следственные мероприятия.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты