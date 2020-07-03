Браконьер застрелил марала в ВКО

Заведено уголовное дело.

В Восточно-Казахстанской области браконьер застрелил марала, сообщает zakon.kz.

27 июня в Зайсанком районе ВКО на участке "Акжал" Каратальского сельского округа, был задержан мужчина, который произвел отстрел дикого животного, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.

При досмотре автомашины задержанного в салоне и багажнике "Нивы" обнаружено мясо, шкура, рога и голова дикого марала. Кроме того, изъято нарезное ружье марки "КО-44" из которого произведен отстрел животного.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 337 Уголовного кодекса РК, т.е. "Незаконная охота". Проводятся необходимые следственные мероприятия.

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