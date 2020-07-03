Рейтинги АО "Bank RBK" от S&P отозваны по просьбе банка

Рейтинг Банка по национальной шкале — "kzBB".

АО "Bank RBK" сообщил о прекращении сотрудничества с международным рейтинговым агентством S&P Global Ratings (S&P), сообщает zakon.kz.

По данным финансового института, решение об отзыве агентством S&P рейтингов Bank RBK продиктовано коммерческими соображениями банка, который продолжает сотрудничество с другим авторитетным международным рейтинговым агентством - Moody’s Investors Service ("B2").

На момент отзыва кредитных рейтингов S&P они находились на уровне "B-/B", прогноз "Стабильный". Рейтинг Банка по национальной шкале — "kzBB".

Как отметило агентство S&P, сотрудничество банка с группой "Казахмыс" (ключевой актив акционера Банка) может частично снизить давление внешней среды и поддерживать стабильность доходов.

По оценке агентства, банк обладает устойчивыми показателями фондирования и ликвидности, и оно не ожидает ухудшения этих показателей в ближайший год.

Наши прогнозы были основаны на том, что банк традиционно придерживается достаточно консервативной практики по управлению ликвидностью, - отметило рейтинговое агентство.

По информации аналитического агентства Ranking.kz, по итогам июня Bank RBK уверенно лидирует среди крупнейшей десятки банков-кредиторов по годовому росту объёмов кредитования: кредитный портфель Bank RBK увеличился сразу в полтора раза, до 449 млрд тенге. Кроме того, Банк стал единственным из тройки лидеров по росту портфеля, кто сократил в мае уровень неработающих кредитов: NPL 90+ снизились на 5,5%, до 50,5 млрд тенге.

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