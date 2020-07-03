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Информация о разработке вакцины на основе крови Елбасы является фейком

Она не соответствует действительности.

Фото : Минздрав РК3 июля 2020, 17:01

В Министерстве информации и общественного развития РК опровергли информацию о том, что на основе крови Нурсултана Назарбаева будут разрабатывать вакцину от коронавируса, передает zakon.kz.

3 июля в соцсетях стали распространять скрин якобы новости о том, что Академия наук Казахстана начнет разработку сыворотки от коронавируса на базе образцов крови переболевшего КВИ Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева.

В Министерстве информации и общественного развития РК эту информацию опровергли.

Распространяемая в сети Интернет информация о разработке вакцины от коронавирусной инфекции на материалах крови Н.А. Назарбаева не соответствует действительности. Уполномоченным органам дано поручение провести соответствующую экспертизу данного материала на предмет нарушения законодательства Республики Казахстан и принять все исчерпывающие меры по недопущению его дальнейшего распространения. Просим граждан не поддаваться недостоверным информационным вбросам в социальных сетях и сети Интернет и доверять только официальным источникам. Также напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации лица могут быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии со ст. 274 УК РК, - сказано в распространенном сообщении.

2 июля стало известно, что последний тест на КВИ Нурсултана Назарбаева показал отрицательный результат. Первый Президент 3 июля обратился к казахстанцам, сообщив, что чувствует себя хорошо и приступает к полноценной работе.


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