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Елбасы вылечился от коронавируса

Он продолжит сохранять режим самоизоляции.

Фото : strategy2050.kz2 июля 2020, 15:08

Тест Елбасы на КВИ показал отрицательный результат, сообщает zakon.kz.

Об этом на своей странице в twitter сообщил пресс-секретарь Елбасы.

У меня хорошие новости. Сегодняшний тест Елбасы на КВИ показал отрицательный результат. Согласно рекомендациям врачей, Нурсултан Назарбаев продолжит сохранять режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе, - написал Айдос Укибай.

О том, что у Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус стало известно 18 июня.


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