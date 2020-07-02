Елбасы вылечился от коронавируса

Он продолжит сохранять режим самоизоляции.

Тест Елбасы на КВИ показал отрицательный результат, сообщает zakon.kz.

Об этом на своей странице в twitter сообщил пресс-секретарь Елбасы.

У меня хорошие новости. Сегодняшний тест Елбасы на КВИ показал отрицательный результат. Согласно рекомендациям врачей, Нурсултан Назарбаев продолжит сохранять режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе, - написал Айдос Укибай.

О том, что у Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус стало известно 18 июня.

У меня хорошие новости. Сегодняшний тест Елбасы на КВИ показал отрицательный результат. Согласно рекомендациям врачей, Нурсултан Назарбаев продолжит сохранять режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе. pic.twitter.com/xQyySEwH9n — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) July 2, 2020

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