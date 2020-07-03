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Мужчину, пытавшегося спрыгнуть с моста, спасли полицейские Алматы

Он решил свести счеты с жизнью из-за ссоры с любимой девушкой.

Фото : Пресс-служба ДП Алматы3 июля 2020, 18:01

Полицейские Алматы спасли 26-летнего жителя Кызылординской области, пытавшегося свести счеты с жизнью из-за ссоры с любимой девушкой, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы, ориентировочно в 12 часов 15 минут, экипаж специализированного батальона Управления административной полиции ДП города Алматы следуя по улице Халлиулина в южном направлении, заметил на автомобильном мосту расположенном на Кульджинском тракте молодого мужчину, пытавшегося прыгнуть с моста.

Мой напарник - лейтенант полиции Жандос Дуйсенбеков отреагировал первым, он в пешем порядке бросился к этому человеку и очень осторожно вступил с ним в диалог, при этом, затягивая время. Я зашел с другой стороны. В беседе на расстоянии нам стало известно, что на такой шаг молодой человек решился из-за ссоры с любимой девушкой. Пока мы с напарником отвлекали его внимание, один из проезжавших мимо автомобилистов подкрался сзади не заметно и обхватил мужчину, не оставив ему ни малейшего шанса на суицид. Кстати, огромное спасибо неравнодушному водителю: он со стороны следил за нашими переговорами, а затем понял, что нам нужна помощь и обмениваясь с нами мимикой и жестами, рискнул удержать отчаявшегося человека, – рассказал инспектор специализированного батальона УАП ДП Алматы Ермек Менгалиев.

Полицейские также отметили, что не состоявшийся самоубийца сейчас в полном порядке. Ему оказана психологическая помощь, он дал развернутые пояснения по данному факту. Вместе с тем, в полиции сообщили, что в ближайшее время помощь неравнодушного мужчины будет отмечена руководством городского ДП.


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