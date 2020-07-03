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Президент внес изменения в Закон об ипотеке в валюте

Документ включает нормы, направленные на повышение эффективности регулирования деятельности платежных организаций в целях снижения рисков отмывания денег.

Фото : Awesome Jelly3 июля 2020, 18:28

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечных займов в иностранной валюте, совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг, всеобщего декларирования и восстановления экономического роста", сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

10 июня Депутаты Мажилиса Парламента РК во втором чтении одобрили проект закона.

Как пояснили в Нацбанке, документ включает нормы, направленные на повышение эффективности регулирования деятельности платежных организаций в целях снижения рисков отмывания денег, вывода капитала из страны и противодействия теневой экономике.

Так, поправки предусматривают запрет на переводы между анонимными электронными кошельками и устанавливают новые требования по идентификации пользователей. Кроме того, в документе определены лимиты на размеры операций при использовании электронных денег.

Одновременно предусматривается возможность использования индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами электронных кошельков для проведения расчетов, что даст дополнительный импульс развитию и использованию электронных денег как удобного и простого инструмента для оплаты.

Законопроект содержит также нормы, направленные на регламентацию порядка снятия наличных денег с банковских счетов субъектами предпринимательства.


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