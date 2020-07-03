Токаев подписал изменения в законодательство по вопросам аудиторской деятельности

Законом предусматривается возможность привлечение частных аудиторов вместо государственных по запросам правоохранительных органов.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам аудиторской деятельности", сообщает zakon.kz.

Основными целями закона являются создание рабочих механизмов для внедрения и реализации подходов корпоративного управления, сохраняющую государственную политику деятельности аудита в рыночной экономике.

Также повышение качества подготовки специалистов аудита и их профессионально уровня. Повышение качества оказания аудиторских услуг. Создание условий для конкурентного уровня отечественных аудиторских услуг. Определение функций участников сферы аудиторской деятельности и установление принципов их взаимодействия. Предусматривается совершенствование деятельности органов государственного аудита и повышение уровня их взаимодействия.

Одним из основных новшеств, вносимых в закон, является создание новой некоммерческой организации - профессионального совета по аудиторской деятельности.

Создание такой организации соответствует международной практике, поскольку она способствует повышению экономической политики государства, путем создания структуры независимого надзора за аудиторской деятельностью. Главными задачами этого надзора должны стать - обеспечение реализации государственных и публичных интересов, а также усиление защиты интересов инвесторов.

Законом предусматривается возможность привлечение частных аудиторов вместо государственных по запросам правоохранительных органов. Это уточнение предполагает предотвращение конфликта интересов, поскольку сегодня правоохранительные органы являются инициаторами проверок. Существует риск их влияния на результаты проверок государственными аудиторами.

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