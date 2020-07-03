Строгий карантин в Казахстане – постановление главного санврача

Постановление вступает в силу с 00 часов 00 минут 5 июля 2020 года.

Главный государственный санитарный врач РК подписала постановление в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Министерству индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан обеспечить сохранение авиасообщений между регионами без увеличения числа направлений и кратности авиарейсов.

Министерству индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, Акционерному обществу "Национальная компания "Қазақстан темір жолы":

обеспечить сокращение объема пассажирских железнодорожных перевозок;

приостановить движение пригородных пассажирских поездов (электричек, за исключением рабочих поездов);

исключить формирование общих вагонов в составе пассажирских поездов.

Будет введен запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей.

Также будет введен запрет деятельности торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них.

Запрещена деятельность развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, аттракционов, детских игровых площадок, батутов и другие), кинотеатров; театров, концертных залов, музеев, выставок.

Приостанавливается деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);

Будет запрещена деятельности детских оздоровительных лагерей, детских дошкольных учреждений, детских кабинетов коррекции, образовательных центров, детских развивающих центров, кружков, курсов для детей и взрослых.

Вводится запрет деятельности СПА-центров, тренажерных залов, фитнес-центров, спортивно-оздоровительных центров, бассейнов, общественных бань, саун, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра городских и общественных пляжей, открытых аквапарков, - говорится в постановлении.

Также запрещена деятельность крытых продовольственных и непродовольственных рынков. Непродовольственные магазины более 500 м² будут работать только на доставку.

Будут введены ограничения на перемещение населения старше 65 лет и группами более 3 человек.

Ограничено движение общественного транспорта по времени (с 06:00 до 10:00, с 17:00 до 21:00 часов) с максимальным выходом общественного транспорта (автобусов, микроавтобусов, троллейбусов и другие) на линии, равномерным графиком движения, заполняемостью общественного транспорта не более 50%.

Деятельность медицинских центров продолжиться по записи и с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Разрешена деятельность объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и заполняемостью не более 50%.

Разрешена деятельность аптек, продовольственных магазинов (минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты), продовольственных и непродовольственных рынков (вне зданий) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Разрешена деятельности объектов общественного питания на открытом воздухе и в помещении с установлением в зале не более 30 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

Разрешена деятельность промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; строительных работ на открытом воздухе, сельского и рыбного хозяйства, животноводства с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

Разрешена деятельности объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники и другие) с ограничением по времени и с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

Разрешена деятельность объектов бизнес-центров (услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители и др.), букмекерских контор с ограничением по времени и с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Кроме того, акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Центральным государственным органам, правоохранительным и специальным органам обеспечить:

организацию работы ЦОНов с ограничением по времени и максимальным оказанием услуг в онлайн формате с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

организацию работы АО "Казпочта" с ограничением по времени и максимальным оказанием услуг в онлайн формате с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

разрешение посещения парков, площадей и скверов, набережных и иных мест отдыха населения без развлекательных объектов группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции;

разрешение на индивидуальные тренировки на открытом воздухе;

проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного транспорта, такси, промышленных территорий, аэропортов, дворовых детских площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест;

разрешение деятельности субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Департаментам контроля качества и безопасности товаров и услуг областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Департаментам полиции областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент обеспечить контроль за соблюдением карантинных мер, санитарно-дезинфекционного режима на объектах, деятельность которых разрешена. При выявлении нарушений принимать соответствующие административные меры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Главные государственные санитарные врачи соответствующей территории, на транспорте, руководители структурных подразделений Министерства обороны Республики Казахстан, органов национальной безопасности и внутренних дел, ведомства Управления Делами Президента Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения вправе принимать решения об ужесточении карантинных мер в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации.

Настоящее постановление вступает в силу с 00 часов 00 минут 5 июля 2020 года.

Полный текст постановления можно прочитать здесь.

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