Глава МВД обратился к казахстанцам в связи с вводимыми ограничениями

В этот период органы внутренних дел будут переведены на особый режим несения службы.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев обратился к казахстанцам в связи с вводимыми ограничениями, сообщает zakon.kz.

Заявление опубликовано на сайте Polisia.kz.

Уважаемые сограждане!

В связи с осложнением ситуации с распространением коронавирусной инфекции, Государственной комиссией принято решение о введении с 5 июля двухнедельных частичных ограничений.

В их числе приостановка деятельности отдельных категорий малого и среднего бизнеса, ограничение работы общественного транспорта, ограничение на перемещение граждан в местах массового пребывания людей, а также запрет на проведение массовых мероприятий.

Все это делается для чтобы не допустить распространения инфекции. Будут работать предприятия, продуктовые магазины, аптеки, банки, по сокращенному графику ЦОНы. Уверен, что наши граждане проявят сознательность и будут соблюдать санитарные и профилактические меры, направленные исключительно на сохранение жизни и здоровья казахстанцев.

В этот период органы внутренних дел будут переведены на особый режим несения службы.

В связи с этим, Министерство внутренних дел призывает граждан соблюдать социальную дистанцию, масочный режим, не проводить мероприятия с приглашением людей и минимизировать свои контакты.

Полицейские продолжат оказывать всестороннее содействие органам здравоохранения и санитарно-эпидемиологическим службам в обеспечении ограничительных мер по локализации распространения коронавируса.

Кроме того, важно доверять только официальным источникам информации. Авторы и распространители заведомо ложных сведений будут устанавливаться и привлекаться к ответственности.

Эффективность вводимых ограничений зависят от каждого из нас. Только совместными усилиями, проявляя терпение и понимание, помогая медицинским работникам и полицейским, несущим службу в напряженном режиме, мы сможем противостоять этой угрозе и обеспечить безопасность и охрану здоровья наших граждан!, – сказал Тургумбаев.

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