Минздрав РК: Услуги мобильных бригад для населения будут бесплатными
Оплата услуг мобильных бригад будет производится Фондом социального медицинского страхования.
Фото : facebook.com/MinzdravRK3 июля 2020, 20:24
Эта новая услуга для скорой помощи, которая будет оказана для населения бесплатно. Государство будет оплачивать за каждый вызов через ФСМС (Фонд социального медицинского страхования). Для контактных больных и симптомами на Covid-19 будут брать ПЦР-тест, сообщает zakon.kz.
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Необходимо отметить, мобильные бригады при поликлиниках создаются для наблюдения за пациентами с симптомами COVID – 19 и пневмониями, а также пациентами, выписанными после лечения в стационаре. Также для обеспечения максимальной доступности медпомощи и предотвращения осложнений после лечения в стационарах.
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Помимо этого, мобильные бригады будут обслуживать пациентов с хроническими заболеваниями на дому, патронаж беременных и детей по показаниям, - говорится в сообщении Минздрава РК.
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Оплата услуг мобильных бригад будет производится Фондом социального медицинского страхования. За каждый вызов поликлиники получат по 5400 тенге.
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Помимо этого, сотрудники мобильной бригады будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, пульсоксиметрами и другими принадлежностями чтобы на месте оказать необходимую помощь и консультацию
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