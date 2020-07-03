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Минздрав РК: Услуги мобильных бригад для населения будут бесплатными

Оплата услуг мобильных бригад будет производится Фондом социального медицинского страхования.

Фото : facebook.com/MinzdravRK3 июля 2020, 20:24

Эта новая услуга для скорой помощи, которая будет оказана для населения бесплатно. Государство будет оплачивать за каждый вызов через ФСМС (Фонд социального медицинского страхования). Для контактных больных и симптомами на Covid-19 будут брать ПЦР-тест, сообщает zakon.kz.

Необходимо отметить, мобильные бригады при поликлиниках создаются для наблюдения за пациентами с симптомами COVID – 19 и пневмониями, а также пациентами, выписанными после лечения в стационаре. Также для обеспечения максимальной доступности медпомощи и предотвращения осложнений после лечения в стационарах.

Помимо этого, мобильные бригады будут обслуживать пациентов с хроническими заболеваниями на дому, патронаж беременных и детей по показаниям, - говорится в сообщении Минздрава РК.


Оплата услуг мобильных бригад будет производится Фондом социального медицинского страхования. За каждый вызов поликлиники получат по 5400 тенге.

Помимо этого, сотрудники мобильной бригады будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, пульсоксиметрами и другими принадлежностями чтобы на месте оказать необходимую помощь и консультацию


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