Карантин в Алматинской области: Закроют ТЦ и часть магазинов

Режим и сроки карантина могут быть изменены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции "COVID-19".

Заместитель главного государственного санитарного врача Алматинской области Асхат Чарапиев постановил ввести карантин и 14-ти дневные строгие ограничительные меры на территории области, сообщает zakon.kz.

Режим и сроки карантина могут быть изменены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции "COVID-19".

Будет приостановлена деятельность объектов общественного питания (рестораны, кофейни, кафе, банкетные залы, фудкорты, столовые, донерные, бары), за исключением организации онлайн-заказов и доставки, а также летних площадок на открытом воздухе не более 30 посадочных мест.

Автовокзалов, осуществляющих автоперевозки пассажиров между районами и городами области, а также за пределы области.

Крытых продовольственных и не продовольственных рынков.

Торгово-развлекательных центров, торговых домов (центров), торговых сетей, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них.

Непродовольственных магазинов более 500 м², за исключением организации онлайн-заказов и доставки.

Объектов культуры, в том числе музеев, театров, домов культуры и т.д.

Объектов фитнеса, тренажерных залов (центров) и спортивных комплексов (кружков, секций и др.).

Спортивных объектов.

Бань, саун, СПА, массажных центров.

Парков, скверов.

Бассейнов, аквапарков, городских и общественных пляжей, горячих источников.

Салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра.

Религиозных объектов.

Образовательных центров, кружков, артклубов, мест детского досугa и дополнительного обучения.

Детских кабинетов коррекции.

Дошкольных организаций всех форм собственности.

Детских оздоровительных и пришкольных лагерей.

Кинотеатров, выставок, интернет и компьютерных клубов.

Ночных клубов, кальянных.

Развлекательных объектов (букмекерские конторы, бильярдные, караоке, ps-клубы, квесты, антикафе, боулинг-центры, лото-клубы, детских игровых площадок, батутов и другие).

Будет приостановлено межрайонное и межгородское автобусное сообщение.

Ограничено движение общественного транспорта по времени (с 06:00 до 10:00, с 17:00 до 21:00 часов) равномерным графиком и увеличением количества общественного транспорта на маршрутах внутри населенных пунктов, обеспечить работниками для того, чтобы не допускать пассажиров без масок и после заполнения всех посадочных мест.

Разрешено передвижения личного автотранспорта между регионами, авиаперелеты, железнодорожные пассажирские перевозки в/из других регионов страны с обязательным соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и дополнительных требований, установленных действующими постановлениями Главного государственного санитарного врача на транспорте;

Вводится запрет на перемещение внутри населенных пунктов групп более 3-х человек, за исключением членов одной семьи и ограничение на выход на улицу граждан старше 65-ти лет.

Запрещено самостоятельное передвижение несовершеннолетних без присмотра взрослых.

Вводится запрет проведение собраний, совещаний, советов, конференции, форумов, семинаров, съездов и других мероприятий с массовым скоплением людей во всех организациях независимо от форм собственности.

Сохраняется карантин и соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа.

В каждом государственном органе (организации, предприятии), органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства предусмотрено формирование основной и дублирующей группы, из числа руководящего и исполнительского составов, для замены, в случае регистрации заболеваемости COVID-19 в данном коллективе, с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно приложению 1 к постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №43 от 25 июня 2020 года. При этом не менее 80% сотрудников остаются на дистанционной форме работы.

Вводится запрет на проведение зрелищных, массовых мероприятий, семейных и памятных мероприятий, а также спортивных мероприятий в закрытых помещениях;

Сохраняется запрет на деятельности кинотеатров, театров, выставок, и других объектов с массовым скоплением людей.

Сохраняется запрет на использование кальянов в объектах общепита.

Полный текст постановления можно прочитать здесь.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!