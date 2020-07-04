1644 заразившихся коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

- симптомных носителей - 572;- бессимптомных носителей - 1072.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 3 июля 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Зарегистрированы 1644 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

- симптомных носителей - 572;

- бессимптомных носителей - 1072.

Всего в стране подтверждено 45 719 случаев, из них:

в городе Алматы - 6016(+114),

в городе Нур-Султан -5713(+71),

в Атырауской области - 5124(+377),

в Карагандинской области - 5089(+76),

в городе Шымкент - 3395(+101),

в ЗКО - 3045(+110),

в Алматинской области - 2447(+117),

в ВКО - 1871(+152),

в Туркестанской области - 1845(+71),

в Актюбинской области - 1674(+41),

в Жамбылской области - 1615(+82),

в Мангистауской области - 1409(+114),

в Акмолинской области - 1386(+42),

в Кызылординской области -1379(+37),

в СКО - 1363(+19),

в Павлодарской области - 1303(+68),

в Костанайской области - 1045(+52),

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