1644 заразившихся коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
- симптомных носителей - 572;- бессимптомных носителей - 1072.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 3 июля 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Зарегистрированы 1644 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- симптомных носителей - 572;
- бессимптомных носителей - 1072.
Всего в стране подтверждено 45 719 случаев, из них:
в городе Алматы - 6016(+114),
в городе Нур-Султан -5713(+71),
в Атырауской области - 5124(+377),
в Карагандинской области - 5089(+76),
в городе Шымкент - 3395(+101),
в ЗКО - 3045(+110),
в Алматинской области - 2447(+117),
в ВКО - 1871(+152),
в Туркестанской области - 1845(+71),
в Актюбинской области - 1674(+41),
в Жамбылской области - 1615(+82),
в Мангистауской области - 1409(+114),
в Акмолинской области - 1386(+42),
в Кызылординской области -1379(+37),
в СКО - 1363(+19),
в Павлодарской области - 1303(+68),
в Костанайской области - 1045(+52),
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