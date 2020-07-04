Фонд соцмедстрахования оплатит услуги мобильных бригад для населения
Мобильные бригады будут обслуживать пациентов с хроническими заболеваниями на дому, вести патронаж беременных и детей.
В Фонде социального медицинского страхования прокомментировали новые услуги скорой помощи, сообщает zakon.kz.
Как сообщило ранее Министерство здравоохранения, при поликлиниках создаются мобильные бригады (фельдшерские или врачебные) для наблюдения за пациентами с симптомами COVID-19 и пневмонии, а также пациентами, выписанными после лечения в стационаре для обеспечения максимальной доступности медпомощи и предотвращения осложнений.
Кроме того, мобильные бригады будут обслуживать пациентов с хроническими заболеваниями на дому, вести патронаж беременных и детей по показаниям.
Мобильные бригады будут выезжать на дом к пациентам при появлении признаков ОРВИ/КВИ/гриппа/пневмонии и проводить забор материала на ПЦР-тест, а также производить медицинский осмотр для постановки диагноза. Для населения эта услуга будет бесплатной. Оплачивать ее поликлиникам будет Фонд социального медицинского страхования, – отметили в пресс-службе ФСМС.
По расчетам, тариф за один выезд мобильной бригады составит 5 400 тенге. Сотрудники мобильной бригады будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, пульсоксиметрами и другими принадлежностями для оказания необходимой помощи и консультации на месте.
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