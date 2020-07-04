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Соблюдение санитарных мер - не просто призыв, а правило выживания - Сагинтаев

В Алматы на две недели приостанавливается деятельность ряда организаций и объектов торговли и услуг.

Фото : 24kz4 июля 2020, 11:42

В Алматы с полуночи 5 июля вводятся ограничительные меры с целью стабилизировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию, сообщает zakon.kz.

На две недели приостанавливается деятельность ряда организаций и объектов торговли и услуг. Соблюдение санитарных норм теми, кому разрешено работать, будет строго контролироваться, - написал аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев на своей странице в facebook.

С перечнем можно ознакомиться в опубликованном на официальном сайте постановлении Главного государственного санврача города.

Сегодня мы продолжаем укреплять материально-техническую базу системы здравоохранения. Расширяем места для провизорных и карантинных центров, готовим специалистов-медиков, - отметил он.

Аким также подчеркнул, что сейчас врачи испытывают колоссальные нагрузки, а число заболевших COVID-19 растет. Поэтому сейчас особенно важно каждому алматинцу максимально ограничить контакты. Самоизоляция и соблюдение санитарных мер - не просто призыв, а правило выживания.

Через две недели ограничений будет принято решение об их продлении или снятии. Верю, что мы сможем проявить сознательность, чтобы помочь друг другу преодолеть эту временную напасть, - резюмировал Сагинтаев.




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