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Детям рекомендуют играть и гулять на улице в сопровождении взрослых

Все мероприятия карантина как раз направлены на предупреждение и разрыв цепочек передачи.

Фото : inform4 июля 2020, 11:55

Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК рассказала, можно ли детям будет играть во дворах во время карантинного режима, передает корреспондент zakon.kz.

Действительно, сегодня постановлением не предусмотрен запрет на передвижение детей, но при этом мы рекомендуем, чтобы несовершеннолетние все-таки передвигались по улице, во дворах в сопровождении взрослых, а также избегали максимально другие контакты, - сказала Есмагамбетова.

Она отметила, что следует избегать близких контактов и во дворах.

То есть мы рекомендуем все-таки во дворах играть детям в рамках членов одной семьи, избегать контактов с другими детьми, потому что передача инфекции все равно происходит. Все мероприятия карантина как раз направлены на предупреждение и разрыв цепочек передачи, - заключила Есмагамбетова.

Оксана Скибан, Нур-Султан.


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