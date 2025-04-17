Взять под контроль: полицейские штрафуют родителей, которые разрешают детям гулять по ночам

В целях предупреждения подростковой преступности МВД Казахстана объявило о начале профилактического мероприятия "Подросток". В рамках этой акции полицейские посещают места скопления молодежи в ночное время. В одном из таких рейдов в Алматы принял участие корреспондент Zakon.kz.

Профилактическое мероприятие в стране стартовало с 10 апреля 2025 года. Задача – предупреждение детской безнадзорности и беспризорности, а также преступных посягательств на несовершеннолетних. Кроме стражей порядка, в мероприятии активно задействованы сотрудники прокуратуры, представители образования и общественность.

Фото: Zakon.kz

За первые несколько дней ОПМ "Подросток" полицейскими Алматы было выявлено 814 административных правонарушений среди несовершеннолетних.

"731 ребенок был задержан ночью без сопровождения взрослых. На учет поставлены 22 родителя и 14 подростков, нуждающихся в дополнительном контроле. Всего за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей к ответственности привлечены 67 человек", – сообщил начальник Управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев.

Фото: Zakon.kz

Полицейские отмечают, что несовершеннолетним нельзя находиться на улице без сопровождения родителей с 23:00 до 06:00 часов утра. Если патруль задержит подростков ночью вне дома, то их отвезут в ближайший участковый пункт полиции, где они будут дожидаться своих мам и пап.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что без сопровождения родителей подростки не могут находиться в развлекательных заведениях, компьютерных клубах или кинотеатрах после 22:00.

Фото: Zakon.kz

С начала рейда полицейские Алматы определили места, где могут находиться подростки без сопровождения взрослых, и отправились в ближайшее интернет-кафе. Там сотрудники отделения ювенальной полиции Медеуского района задержали сразу четырех несовершеннолетних.

Две влюбленные пары арендовали VIP-комнату в игровом заведении и планировали посмотреть фильм. Однако романтический вечер был прерван. Один из парней попытался оспорить решение полицейского, ему казалось, что его пытаются оформить несправедливо, ведь уже через несколько недель ему исполнится 18 лет.

Однако правоохранители отметили, что, согласно законодательству, официально парень будет совершеннолетним только на следующее утро после своего дня рождения.

"Вот будет тебе полных 18 лет, тогда и будешь гулять всю ночь или отдыхать в клубах со спокойной душой. А пока ты по закону несовершеннолетний, а это значит, после 22:00 тебе запрещено находиться в игровых салонах и других увеселительных местах. Стоит немного потерпеть", – пояснил инспектор отделения ювенальной полиции Медеуского района Нурсултан Тұратай.

Стоит отметить, что за нахождение несовершеннолетнего в развлекательных заведениях с 22:00 до 06:00 часов без сопровождения законных представителей влечет штраф в размере 3 МРП, или 11 796 тенге. Если проступок повторится в течение года, то после первого нарушения сумма штрафа будет равна уже 7 МРП, а это 27 524 тенге. Погашать штраф за свое чадо придется родителям. Однако штраф может быть выписан на имя детей в возрасте от 16 до 18 лет. В таком случае его сумма не должна превышать 10 МРП, или 39 320 тенге.

Фото: Zakon.kz

Во время оперативного мероприятия сотрудники полиции Алматы не только выявляют подростков-нарушителей, но и помогают им защитить свои права. Так, 19 несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, были направлены в городской Центр поддержки детей.

Фото: Zakon.kz

Сразу после рейда корреспондент Zakon.kz отправился в Управление полиции по Медеускому району. Там в кабинете инспектора ювенальной полиции находилась молодая женщина со своей семилетней дочкой, которая попросила забрать ребенка в Центр поддержки детей на неопределенный срок.

По словам матери, у нее нет средств на содержание ребенка. Женщина обещала, что как только поправит свое финансовое положение, обязательно вернется за дочерью. Полицейские, в свою очередь, пытались объяснить ей, что нельзя просто так отдать ребенка в приют. Центр не примет девочку без родителей, так как она страдает сахарным диабетом, а это значит, ей нужен специальный медицинский уход.

"Заберите ребенка! Я не могу его содержать! Почему вы мне не помогаете!? Я хочу отдать ребенка на время. Решите мою проблему!" – кричала женщина.

В беседе с женщиной полицейские заметили, что мать ни разу не назвала свою дочь по имени. После выяснилось, что ребенок еще и голодный. Стражи порядка принесли из магазина немного продуктов и накормили девочку. Мать и ребенка в итоге отправили в Центр поддержки детей. Теперь ими займутся органы опеки.

Отметим, что ОПМ "Подросток" проходит по всей стране. С начала акции в органы внутренних дел было доставлено больше 5 тыс. несовершеннолетних, в том числе 1 105 – за безнадзорность и беспризорность. 170 подростков были помещены в центры адаптации для несовершеннолетних. Завершатся рейдовые мероприятия 6 мая.