Еще 80 000 семей получили по 50 тысяч тенге от фонда Елбасы

Жителям подтопленных аулов Туркестанской области нуротановцами направлено свыше тысячи тонн гуманитарной помощи.

Первый зампред правящей партии Бауыржан Байбек поздравил казахстанцев с с наступающим Днем столицы, сообщает zakon.kz.

Поздравление Бауыржана Байбека, опубликованное на его странице в Instagram:

Дорогие друзья, поздравляю с наступающим Днем столицы! По поручению Елбасы проведена четвертая волна #BizBirgemiz. По 50 тысяч тенге получили еще более 80 тысяч нуждающихся семей из сельских населенных пунктов нашей страны.

Всего единовременной финансовой поддержкой по инициативе Нурсултана Назарбаева Фондом "Birgemiz"

охвачено более 550 тысяч семей. С учетом членов семей - это почти 2 млн. казахстанцев

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Также обеспечена бесплатная раздача более 5 млн. масок среди 100 тысяч наиболее социально уязвимых семей.

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По линии партии "Nur Otan" и Фонда Первого Президента порядка 300 тысяч семей получили продуктовые корзины. Задействовано более 5 тысяч волонтеров "Jas Otan".

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Жителям подтопленных аулов Туркестанской области нуротановцами направлено свыше тысячи тонн гуманитарной помощи. Уже в июле будет завершено строительство домов для пострадавших жителей аула Достык.

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Как вчера в своем обращении к народу Казахстана отметил Нурсултан Абишевич, "сложный период, который мы сегодня переживаем – это испытание для всего человечества. На передовой линии борьбы с этим заболеванием находятся врачи, отдающие все свои силы для спасения людей. Президент и Правительство страны принимают все необходимые меры для выхода из сложившегося положения. Но очень многое зависит и от нас самих. Уверен, что благодаря своей стойкости, сплоченности и устремленности в будущее наш народ достойно преодолеет выпавшие трудности. Мы снова выйдем победителями. Лучшие дни страны впереди. Мы вместе!".

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