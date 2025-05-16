Казахстанка "защитила народ" и получила штраф в 118 тысяч тенге

Блогера из Туркестанской области оштрафовали почти на 118 тысяч тенге. Что послужило причиной, рассказали Zakon.kz в пресс-службе Туркестанского областного суда.

Известно, что 17 апреля 2025 года инспекторы остановили автомобиль Lada в одном из поселков области за нарушение ч.2 ст.593 КоАП ("Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности") и составили административный протокол.

Однако при составлении протокола присутствовала блогер-журналист. Она представилась лицом, защищающим права народа.

"Использовав личный мобильный телефон для трансляции видео в прямом эфире в Facebook, проявила неуважение к сотрудникам полиции, не подчинялась законным распоряжениям и требованиям, а также вмешалась в их работу, препятствуя исполнению ими служебных обязанностей". Пресс-служба Туркестанского областного суда

Ее вина была полностью доказана аудио и видеозаписями место происшествия, а также объяснительными сотрудников полиции и свидетелей.

В итоге блогера признали виновной по ч.1 ст.667 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительных органов, воспрепятствование их законной деятельности и т.д.") и назначили штраф в размере 30 МРП (117 960 тенге).

Постановление не вступило в законную силу.

В апреле 2025 года в Шымкенте блогера задержали по подозрению в вымогательстве у педагога 1,2 млн тенге.