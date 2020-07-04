Какие ограничительные меры вводятся в Алматы

Жителям города необходимо строго соблюдать эпидемиологический режим.

Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, какие ограничительные меры вводятся в городе с 5 июля, передает zakon.kz.

Так, по решению Государственной комиссии по стабилизации эпидемиологической ситуации по итогам заседания городской Комиссии Постановлением Главного государственного санитарного врача города с 00.00 часов 5 июля 2020 года до 00.00 часов 20 июля 2020 года на территории Алматы введены строгие ограничительные меры.

- вводятся ограничения на перемещения лиц старше 65 лет;- запрещено проведение любых мероприятий, связанных с приглашением и скоплением людей (дни рождения, юбилеи, тои, поминки и т. д.);- соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование на рабочих и в общественных местах (объекты торговли, улицы, парки, аэропорт и др.), общественном транспорте.

Посещение парков, площадей и скверов, набережных и иных мест отдыха населения без развлекательных объектов допускается группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции. Также разрешены индивидуальные тренировки на открытом воздухе.

В профилактических целях будет проводиться дезинфекционная обработка подъездов и дворовых территорий многоквартирных жилых домов с периодичностью 2 раза в неделю, а также улиц и мест общего пользования, очаговых подъездов многоквартирных жилых домов.



В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на указанный период вводится запрет на деятельность следующих объектов повышенного риска заражения:

- торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети, за исключением находящихся в них продуктовых супермаркетов, аптек и стационарных объектов питания с летними террасами и отдельным входом;

- развлекательные учреждения (караоке, кальянные, бильярд, компьютерные клубы, букмекерские конторы, ночные клубы, боулинг-центры, аттракционы, детские игровые площадки, батуты и другие), кинотеатры, фудкорты, банкетные залы;

- крытые продовольственные, а также непродовольственные рынки;

- непродовольственные магазины площадью более 500 м², за исключением доставки;

- детские оздоровительные лагеря, образовательные центры, детские кабинеты коррекции, детские дошкольные учреждения (кроме дежурных групп), места детского досуга и дополнительного обучения;

- объекты культуры, музеи, театры, выставки и другие объекты с массовым скоплением людей;

- религиозные объекты (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);

- спортивные объекты (спортивные поля, комплексы, кружки, секции, бассейны и др.), за исключением спортивных баз, аккредитованных Национальным олимпийским комитетом;

- SPA-центры, тренажерные залы, фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры, бассейны, городские, общественные пляжи, аквапарки, общественные бани, сауны, салоны красоты, парикмахерские, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра, кабинеты массажа.





Также вводится запрет на проведение экскурсионных, корпоративных, групповых выездов на природу, за исключением индивидуальных, не более 3 человек или членов одной семьи, проведение собраний, советов, конференций, форумов, семинаров, съездов, выставок, тренингов, обучающих курсов и других мероприятий со скоплением людей, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т. д.), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе на открытом воздухе.

- медицинских центров (по записи) с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

- аптек, продовольственных магазинов (мини-маркеты, супермаркеты, гипермаркеты), продовольственных и непродовольственных рынков (вне зданий) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

- объектов общественного питания на открытом воздухе и в помещении с установлением в зале не более 30 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Допускается работа навынос и доставку;

- деятельность промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; а также строительные работы на открытом воздухе с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Руководителям государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных компаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства необходимо обеспечить перевод не менее 80% сотрудников на дистанционную форму работы (при штатном расписании более 30 сотрудников).

Кроме того, руководителям организаций, предприятий, независимо от форм собственности, нужно на всех объектах обеспечить усиленный дезинфекционный режим и соблюдение требований санитарно-карантинных и ограничительных мер персоналом и посетителями.

- Центры обслуживания населения будут работать с 09.00 до 16.00 с переводом не менее 50% сотрудников на удаленный режим работы и максимальным оказанием услуг в онлайн-формате с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

- субъекты финансового рынка функционируют с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;

- АО «Казпочта» – с установлением графика работы в будние дни с 8.00 до 14.00 для услуг, которые не оказываются в онлайн-режиме, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

- объекты по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, химчистки и другие) смогут функционировать с 10.00 до 17.00 часов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

- бизнес-центры (страховые компании, нотариусы, бухгалтеры и консалтинг, агентства по недвижимости, рекламные агентства и др.), обменные пункты, ломбарды продолжат работу с установлением графика работы в будние и выходные дни с 9.00 до 17.00;

- объекты туризма и организации в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.) смогут продолжить деятельность с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и заполняемостью не более 50%, за исключением объектов проживания сотрудников организаций и предприятий жизнеобеспечения города. Допускается перепрофилирование указанных объектов под медицинские организации.



Работа общественного транспорта будет регламентирована следующим образом:

- приостанавливаются междугородние автобусные перевозки (при этом разрешено передвижение на личном автотранспорте между регионами);

- полностью приостанавливается работа пригородного и городского общественного транспорта, в том числе метрополитена, в субботние и воскресные дни;

- городской общественный транспорт, в том числе метрополитен, и пригородные автобусные маршруты продолжат работу с заполняемостью не более 50%.

Следует отметить, что дезинфекция общественного транспорта будет обеспечена в течение дня с регулярностью каждого кругорейса.



В целях обеспечения соблюдения ограничительных мер будут проводиться мониторинговые и контрольные мероприятия. За нарушение карантинного режима и санитарно-эпидемиологических требований предусмотрена административная ответственность.

Ранее Бакытжан Сагинтаев призвал горожан соблюдать санитарные меры. "Это не просто призыв, а правило выживания", - сказал он.

Все новости по теме коронавируса читайте здесь.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!