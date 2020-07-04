72 семьи получили квартиры ко Дню столицы в Павлодаре

Одними из новоселов сегодня стала молодая семья медработников.

Ключи от квартир в новом девятиэтажном доме в торжественной обстановке вручил аким Павлодара Кайрат Нукенов, сообщает zakon.kz.

Мероприятие прошло в соответствующей времени обстановке: новоселы слушали поздравительные слова и ожидали своего выхода, соблюдая дистанцию. Все были в масках и перчатках.

Девятиэтажный дом по адресу: улица Циолковского, 12/3 построили в рамках реализации программы "Нұрлы жер". Общее количество квартир в доме - 72, среди которых 36 – однокомнатных, 18 – двухкомнатных и 18 трехкомнатных. 27 вкладчиков Жилстройсбербанка - представители местных исполнительных органов - стали счастливыми обладателями новых квартир.

В последние годы объемы строительства в нашем городе заметно выросли. Вместо ветхих двухэтажек возводим большие красивые многоэтажные дома. Уверен, что в новых домах будет тепло, радостно и уютно. Пусть в ваших домах звучит детских смех, - обратился к новоселам глава города.

Одними из новоселов сегодня стала молодая семья медработников. Мейiржан Машрапов работает врачом лучевой диагностики в городской больнице №3, его жена - медсестра.

Ранее мы проживали с моими бабушкой и дедушкой. Теперь же у нас собственная однокомнатная квартира. Но это только начало. Я уверен, что мы со временем будем улучшать наши жилищные условия. Благодаря таким программам, как "Нұрлы жер" и "7-20-25", многие мои коллеги решают вопрос с приобретением жилья. Вторая программа даже удобней: там первоначальный вклад - всего 20%. Но мы уже начали копить несколько лет назад и приобрели эту квартиру через "Нұрлы жер", - рассказал молодой врач.

Мейiржан в преддверии праздника не очень хотел говорить о пандемии, но отметил, что нагрузка у него и его коллег действительно сегодня большая. Из-за большого потока пациентов ему будет сложно в короткое время спланировать переезд на новую квартиру. Он выразил надежду, что сограждане серьезно отнесутся к рекомендациям медиков по соблюдению санитарных норм и правил.

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