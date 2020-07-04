Представители МАГ поздравили Елбасы с наступающим юбилеем

Нурсултан Абишевич Назарбаев – основатель независимого Казахстана, автор столицы, которая широко известна на мировой арене и избрана городом-председателем МАГ на ближайшие четыре года.

Представители Международной ассоциации столиц и крупных городов поздравили Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева с предстоящим юбилеем, пожелали крепкого здоровья и творческих успехов, передает zakon.kz.

Нурсултан Абишевич Назарбаев – основатель независимого Казахстана, автор столицы, которая широко известна на мировой арене и избрана городом-председателем МАГ на ближайшие четыре года. В состав ассоциации входят 85 городов из 9 стран мира, – отметили участники конференции.

По информации пресс-службы акимата, на онлайн-конференции мэры городов обсудили инновации и Smart Сity в борьбе с пандемией. Руководители городов поделились своим опытом.

В частности, представитель Риги (Латвия) рассказал о разработанном мобильном приложении, которое позволяет пользователям видеть, есть ли в точке местонахождения переболевшие COVID-19, контактные лица. По задумке авторов это позволит пользователям обезопасить себя либо принять решение поменять местонахождение.

Своими IT-наработками также поделились мэры Казани, Ташкента, представитель Оулу (Финляндия) и т.д. Участники онлайн-конференции позитивно отметили принимаемые меры Главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и опыт Нур-Султана в борьбе с коронавирусом: это строительство в кратчайшие сроки модульного инфекционного госпиталя, финансовое стимулирование медиков и обеспечение их проживанием/транспортом, работу созданного Оперштаба, внедрение IT-технологий, работу ситуационного центра на базе станции скорой медпомощи: центр позволяет равномерно распределять пациентов КВИ по стационарам, также создание мобильного телеграм-бота станции скорой помощи и т.д.

Генеральный директор МАГ Владимир Селиванов отметил, что от стран-участниц столице Казахстана будет преподнесена инсталляция «Мечты возводят города», символизирующая единство стран-участниц организации. Инсталляция будет расположена в одном из скверов Нур-Султана.

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов подвел итоги конференции и поблагодарил участников.

"Для каждого города полезен опыт городов соседних стран. Сегодня мы обменялись опытом в борьбе с COVID-19. Основными направлениями в концепции развития МАГ на ближайшие 4 года являются: устойчивое развитие городов, развитие цифровизации, а также обмен опытом в smart-технологиях между городами. Нынешняя пандемия показала, насколько важно развивать новые технологии и уделять особое внимание цифровизации. Нашу столицу мы развиваем в рамках мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город». Город должен быть удобным для жителей и гостей столицы. Во всех сферах", – сказал аким Нур-Султана.

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