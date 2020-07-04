В Караганде открылся первый в Казахстане оптово-распределительный логистический центр

На базе ОРЦ в ближайшее время для удобства бизнеса начнет действовать таможня.

В Караганде в преддверии Дня столицы открылся самый крупный в Казахстане оптово-распределительный логистический центр Global City. Он свяжет потоки "Север - Юг" для торговли сельхозпродукцией. За счет прямых поставок и продажи без посредников карагандинцы смогут покупать товары оптом и в розницу по ценам ниже рыночных, передает zakon.kz.

ОРЦ получил поддержку в рамках госпрограмм "Дорожная карта бизнеса" и "Экономика простых вещей".

Свою работу объект начнет с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических правил. Пока будут работать только крытые павильоны с отдельными входами, большой ТРЦ заработает после снятия карантинных ограничений.

Оптово-логистический центр - это проект крупного хаба, в котором можно будет хранить, сортировать и продавать продовольственную продукцию. Но самое главное, здесь будет торговля овощами и фруктами без посредников, что позволит снизить цены не только на рынке Караганды, но и других регионов республики.

Целью строительства комплекса было создание наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса предпринимателями и сельхозтоваропроизводителями, исключение из торговых операций перекупщиков, что должно привести к снижению цен для конечного потребителя, а также обеспечению горожан всегда свежими продуктами по доступным ценам. Овощи и фрукты будут поступать из всех соседних стран: Кыргызстана, Узбекистана, России и т. д., а также из южных регионов нашей страны.

На базе ОРЦ в ближайшее время для удобства бизнеса начнет действовать таможня.

На платформе ОРЦ сосредоточены все спектры торговли - от крупного опта до розницы. Нет лишней логистики, что позволяет снизить цены для покупателей и служит выгодному бизнесу для предпринимателей. Также у нас будет представлена и современная розница - сети "Магнум" и "Сулпак", - рассказал директор ТОО "Альфарух" Игорь Милюков.

Для розничной торговли построен торгово-развлекательный центр площадью 42 тыс. кв. м, 149 отдельно стоящих торговых павильонов и специализированный мясной павильон площадью 2 тыс. кв. м.

Для крупных оптовиков здесь предусмотрены: климатический склад с разными температурными режимами, сухой склад, СВХ, железнодорожный тупик, контейнерная площадка с козловым краном, зоной таможенного оформления, погрузочно-разгрузочная техника.

На территории размещены кросс-доки, которые одновременно смогут принять 164 грузовые автомашины.

Центр располагает удобной транспортной логистикой - прямым доступом к дорожным развязкам, соединяющим Караганду с Нур-Султаном, Павлодаром и Алматы.

Территория комплекса на сегодня составляет 60 га, с дальнейшим расширением до 100 га, на которых планируется построить новые инфраструктурные объекты, связанные с торгово-складской деятельностью.

Также по программе "Цифровой Казахстан" здесь будет создана электронная торговая площадка для фермеров и покупателей и обеспечена автоматизация управления бизнес-процессами.

Проект оптово-распределительного центра Global City ТОО "Альфарух" реализуется по поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева. Стоимость проекта составляет около 24 млрд тенге. В рамках его реализации будет создано 5 тысяч рабочих мест.

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