ВОЗ остановила испытания трех препаратов от коронавируса
По итогам четырех месяцев эксперты ВОЗ заявили о том, что наиболее эффективным из всех тестируемых лекарств оказался только ремдесивир.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания гидроксихлорохина, лопинавира и ритонавира в рамках своих тестов для поиска лекарства от COVID-19, говорится в заявлении организации, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".
Сегодня ВОЗ приняла рекомендацию Международного руководящего комитета Тестов солидарности о прекращении испытаний гидроксихлорохина и лопинавира/ритонавира, - значится в заявлении.
Ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир и ритонавир в различных комбинациях, в том числе с интерфероном, участвовали в первых Тестах солидарности, которые ВОЗ проводит с марта. В испытаниях приняло участие свыше 4,5 тысячи пациентов.
По итогам четырех месяцев эксперты ВОЗ заявили о том, что наиболее эффективным из всех тестируемых лекарств оказался только ремдесивир.
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