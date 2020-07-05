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ВОЗ остановила испытания трех препаратов от коронавируса

По итогам четырех месяцев эксперты ВОЗ заявили о том, что наиболее эффективным из всех тестируемых лекарств оказался только ремдесивир.

Фото : Pixabay5 июля 2020, 00:39

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания гидроксихлорохина, лопинавира и ритонавира в рамках своих тестов для поиска лекарства от COVID-19, говорится в заявлении организации, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Сегодня ВОЗ приняла рекомендацию Международного руководящего комитета Тестов солидарности о прекращении испытаний гидроксихлорохина и лопинавира/ритонавира, - значится в заявлении.

Ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир и ритонавир в различных комбинациях, в том числе с интерфероном, участвовали в первых Тестах солидарности, которые ВОЗ проводит с марта. В испытаниях приняло участие свыше 4,5 тысячи пациентов.

По итогам четырех месяцев эксперты ВОЗ заявили о том, что наиболее эффективным из всех тестируемых лекарств оказался только ремдесивир.


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