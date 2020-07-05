Какие ограничительные меры вводятся в Карагандинской области

О введении строгих ограничительных карантинных мер на территории Карагандинской области

Главный государственный санитарный врач Карагандинской области Аскаров К.К подписал новое постановление о дополнительных мерах по предупреждению распространения заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения, сообщает zakon.kz.

На территории Карагандинской области режим карантина был продлен с 00.00 часов 5 июля 2020 года с особыми условиями предпринимательской и (или)

иной деятельности и жизни населения.

Постановление о дополнительных мерах попредупреждению распространения заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Карагандинской области:

Руководителям организаций, предприятий всех форм собственности согласно приложению 1 к настоящему постановлению:

1) обеспечить безопасность своих сотрудников и клиентов, принимая меры,

такие как:

- раздача перчаток и одноразовых масок сотрудникам;

- использование сотрудниками перчаток и одноразовых масок;

- при входе на объект установить дезинфицирующие коврики достаточного размера, а также смачивать его постоянно методом орошения дезинфицирующими средствами с учетом пропускной способности;

- влажная уборка и дезинфекция помещения не менее 2 раз в день;

- на входе и выходе из магазинов, аптек, медицинских учреждений и других организаций установить санитайзеры;

- одномоментный вход в продуктовые магазины и аптеки у дома - не более 2 человек;

- контроль соблюдения социальной дистанции в очередях внутри и снаружи помещений не менее 2 метров.

Жителям Карагандинской области:

1) ограничить выход граждан из мест проживания, за исключением приобретения продуктов питания, лекарственных средств, выхода на работу и совершения банковских операций, выгула домашних животных, а также посещения ближайшей ветеринарной клиники в экстренных случаях;

2) при посещении торговых и аптечных объектов и при использовании бщественного транспорта, а также на рабочих местах соблюдать дистанцию

не менее двух метров друг от друга;

3) соблюдать Правила ношения защитных масок согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

4) разрешить выезд на садоводческие (дачные) участки с соблюдением санитарных мер согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

5) осуществлять прогулки жителей при соблюдении следующих рекомендаций:

а) исключить рукопожатие, соблюдать социальную дистанцию не менее 2-х метров между людьми, ношение масок;

б) соблюдать личную гигиену (мытье рук с моющими средствами, использование санитайзеров (антисептиков для рук);

в) разрешить посещение парков, площадей и скверов, набережных группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции;

6) запрещается:

- передвижение несовершеннолетних лиц без сопровождения взрослых;

- скопление людей более 3-х человек, за исключением членов семей;

7) при появлении первых симптомов респираторной инфекции (насморк, чихание, температура) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на

дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой медицинской помощи по номеру 103;

8) рекомендовать лицам старше 65 лет ограничить выход на улицу;

9) при проведении похоронных мероприятий не допускать скопления более

10 человек (в основном членов семьи), с соблюдением дистанции не менее двух

метров.

Разрешить деятельность объектов общественного питания, в том числе летних площадок (террас), за исключением объектов общественного питания, расположенных в торговых домах и центрах, торгово-развлекательных центрах, бизнес-центрах, административных зданиях, на рынках, и не имеющих отдельного входа/выхода, не изолированных от других помещений основного здания, нестационарных объектов общественного питания (киоски, донерные, в том числе расположенные в парках, скверах и т.д.).

При этом ограничить количество посетителей до 30 человек, с соблюдением социальной дистанции и рассадки, обеспечением расстояния между столами не менее 2 метров, усилением санитарнодезинфекционного режима согласно приложению 4 к настоящему постановлению и режимом работы с 08-00 часов до 22-00 часов. Запрещено проведение массовых (коллективных) мероприятий, включая семейные и памятные.

Руководителям объектов общественного питания в организованных коллективах:

- усилить меры санитарной безопасности в соответствии с приложением 5 к настоящему постановлению.

Субъектам в сфере оказания услуг (банки второго уровня, отделения почты, центры обслуживания населения, адвокатские и нотариальные конторы, частные судебные исполнители, объекты, оказывающие юридическую помощь и консультации, ломбарды, обменные пункты, компании по операциям с недвижимым имуществом, рекламные агентства, типографии, микрофинансовые и микрокредитные организации, страховые компании, объекты по оценке имущества, 3 аудиторские объекты, компании информационно-коммунационных технологий):

- усилить санитарные меры в соответствии с приложением 6 к настоящему постановлению.

При этом, установить график работы в будние и выходные дни с 9.00 до 17.00 часов для организации работы бизнес-центров, страховых компаний, услуг адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентств по недвижимости, рекламных агентств, судебных исполнителей, обменных пунктов, ломбардов,

букмекерских контор.

Перевести государственные услуги, оказываемые центрами обслуживания населения филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", в on-line режим

- в случае отсутствия технической возможности оказывать конкретные государственные услуги в on-line режиме организовать их предоставление строго по предварительному бронированию через Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBot 2.0 с ограничением времени работы центров обслуживания населения с 09-00 часов до 14-00 часов, работы Call центров с 9.00 ч. до 17.00 ч.

Разрешить деятельность субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Запретить деятельность:

- торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей, за исключением расположенных в них продуктовых магазинов и аптек;

- развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, боулинг центры, кинотеатры, кальянные, ночные клубы, бильярдные, компьютерные клубы, аттракционы, батуты);

- детских оздоровительных лагерей, детских дошкольных учреждений, детских кабинетов коррекции, образовательных центров, детских развивающих центров, кружков, курсов для детей и взрослых;

- фудкортов, банкетных залов;

- салонов красоты, парикмахерских, спа-центров (салонов), центров исалонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра;

- спортивных залов, тренажерные залов, фитнес-центров; спортивнооздоровительных центров;

- бассейнов, бань, саун;

- крытых продовольственных, непродовольственных рынков;

- городских и общественных пляжей, аквапарков;

- объектов культуры, театров, концертных залов, музеев, выставок, форумов, конференций и иных организованных массовых мероприятий;

- религиозных объектов.

Разрешить работу непродовольственных магазинов площадью более 500 кв.м. путем доставки товаров до клиентов.

Субъектам в сфере оказания фотоуслуг, цветочным магазинам и павильонам, объектам, реализующим периодические печатные издания, (за исключением расположенных на объектах, указанных в пункте 6) настоящего 4 постановления:

- усилить санитарные меры в соответствии с приложением 7 к настоящему постановлению.

Субъектам в сфере оказания услуг (прачечные, химчистки, швейные ателье, обувные мастерские, сервис по ремонту обуви, одежды, часов):

- исключить скопление, длительный и тесный контакт с усилением санитарных мер в соответствии с приложением 8 к настоящему постановлению.

Руководителям станций технического обслуживания, автомоек, шиномонтажных мастерских:

- ограничить работу объектов с 10-00 до 17-00 часов с усилением санитарных мер в соответствии с приложением 9 к настоящему постановлению.

Руководителям автомобильных салонов:

- усилить санитарные меры в соответствии с приложением 10 к настоящему постановлению.

Субъектам в сфере оказания услуг по доставке бытовой техники и электронных товаров, бытовой химии, товаров для животных, а также запасных частей и расходных материалов:

- усилить санитарные меры в соответствии с приложением 11 к настоящему постановлению.

Руководителям объектов по сервисному обслуживанию: заправка картриджей, бытовой техники, банкоматов, терминалов и т.п.

- усилить санитарные меры в соответствии с приложением 12 к настоящему постановлению.

Организациям и работникам, задействованным на полевых работах:

- соблюдать требования приложения 13 к настоящему постановлению.

Руководителям предприятий и организаций, осуществляющих пассажирские автоперевозки:

- усилить санитарные меры в соответствии с приложениями 14 к настоящему постановлению.

Руководителям автовокзалов и автостанций городов и районов:

- усилить санитарно-дезинфекционный режим согласно приложению 15 к настоящему постановлению.

Руководителям объектов оптовой и розничной реализации продуктов питания, в том числе продовольственных и непродовольственных рынков на открытом воздухе:

- усилить санитарные и дезинфекционные меры в соответствии с приложениями 16 и 17 к настоящему постановлению. Ограничить работу продовольственных и непродовольственных рынков на открытом воздухе с 06.00 часов до 17.00 часов.

Руководителям спортивных объектов (за исключением бассейнов):

- обеспечить проведение индивидуальных тренировок на открытом воздухе.

Субъектам (объектам) промышленных и индустриальных предприятий, строительных компаний, включая строительные площадки и все виды строительных работ:

- необходимо усилить санитарные меры в соответствии с приложениями 18 и 19 к настоящему постановлению.

При проведении перевахтовки обеспечить:

- допуск на вахту работников при наличии отрицательного результата ПЦР

обследования;

- централизованное проживание работников в вахтовых поселках;

- медицинское наблюдение за каждым работником с ежедневным осмотром

на наличие катаральных явлений и проведением бесконтактной термометрии;

- в случае выявления катаральных явлений или повышения температуры незамедлительно направлять на обследование на COVID-19;

- в случае лабораторного подтверждения COVID-19 незамедлительно

развернуть противоэпидемические мероприятия

Руководителям гостиниц, отелей, хостелов:

- усилить санитарные и дезинфекционные меры в соответствии с приложением 20 к настоящему

постановлению и обеспечить заполняемость не более 50%;

Разрешить работу домов (зон) отдыха, санаториев и профилакториев (без функционирования пляжей):

- с усилением санитарных и дезинфекционных мер в соответствии с приложением 21 к настоящему постановлению.

Руководителям государственных органов (организаций), национальных компаний и их филиалов, офисов и иных организаций

- перевести не менее 80% сотрудников на удаленный режим работы.

Карагандинскому отделенческому управлению контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте, отделу санитарно-карантинного контроля (далее - ОСКК), территориальным управлениям контроля качества и безопасности товаров и услуг (по согласованию) обеспечить:

1) проведение санитарно-карантинного контроля с обязательной термометрией всех лиц, прибывающих из-за рубежа (в том числе пилоты, бортпроводники, машинисты, проводники, водители, перевозчики и другие);

2) анкетирование пассажиров, членов экипажей, бортпроводников, машинистов и проводников в аэропортах, на железнодорожном транспорте;

3) обработку данных системой распознавания анкет с передачей их в Веб приложение Министерства здравоохранения Республики Казахстан в течение двух часов после прибытия рейса согласно приложению 1 к постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 37 от 22 мая 2020 года;

4) проведение санитарно-просветительной и разъяснительной работы на постах транспортного контроля среди перевозчиков и пассажиров по профилактике и предупреждению распространения COVID-19;

5) организацию размещения наглядной агитации по предупреждению распространения COVID-19, а также информировать пассажиров по громкоговорящей связи по вопросам профилактики COVID-19;

6) раздачу памяток всем гражданам, приезжающим из-за рубежа по вопросам профилактики COVID-19 в условиях угрозы ее завоза и распространения в мире;

7) проведение санитарно-просветительной работы среди населения с использованием средств массовой информации по вопросам профилактики COVID19.

Руководителям территориальных управлений контроля качества и безопасности товаров и услуг (далее - Управления) обеспечить:

1) установление контактных лиц с больными COVID-19:

- близкий контакт (БК) по домашнему очагу и месту работы, учебы, по борту и другое;

- потенциальный контакт (ПК) по другим очагам, в том числе по месту пребывания (место работы, учебы и др.);

2) проведение противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению дальнейшего распространения COVID-19.

3) усиление мер административного воздействия по фактам нарушений требований Постановления, в соответствии с действующим законодательством

Республики Казахстан.

Акимам городов и районов Карагандинской области обеспечить:

1) соблюдение усиленных санитарных и дезинфекционных мер на территории Карагандинской области;

2) мониторинг за соблюдением режима работы и требований противоэпидемического режима на объектах в период действия карантина;

3) режим биологической безопасности при проведении ограничительных мероприятий всех задействованных по карантину служб, оснащение их средствами индивидуальной защиты, необходимым продовольствием и условиями личной гигиены;

4) установку отдельных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов из карантинных помещений (провизорные, инфекционные, карантинные отделения и т.д.). Осуществление вывоза данных отходов специализированным транспортом, с последующей дезинфекцией контейнеров, а их утилизации в соответствии с требованиями, предъявляемыми к утилизации опасных медицинских отходов;

5) рассмотрение вопроса о введении дифференцированного графика движения общественного транспорта с целью равномерной его загрузки;

6) совместно с органами управления кондоминиумами:

- проведение профилактических дезинфекций и влажной уборки в подъездах, лифтах, паркингах не менее 2-х раз в сутки в соответствии с приложением 22 к настоящему постановлению;

- ежедневное проведение уборки территорий детских и дворовых площадок с проведением дезинфекционной обработки всего оборудования, малых архитектурных форм, оборудования детских площадок и прилегающих к ним территорий дезинфицирующими средствами, в соответствии с приложением 22 к настоящему постановлению;

- для обеспечения безопасности населения размещение графиков

проведения дезинфекционных обработок на доступных к общему обозрению местах;

7) размещение на досках объявлений и других доступных для всеобщего обозрения местах памяток об ограничениях для физических и юридических лиц;

8) лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР призывников по прибытию в воинские части;

9) запрет передвижения всех видов личного автотранспорта с 23.00 часов до 05.00 часов, за исключением правоохранительных, специальных служб и

медицинских государственных органов и организаций;

10) ограничение работы внутригородского общественного транспорта по времени с 06.00 до 21.00 часов, с максимальным выходом общественного транспорта (автобусов, микроавтобусов) на линии, равномерным графиком движения, заполняемостью общественного транспорта не более 50%;

11) контроль за соблюдением режима работы внутригородского общественного транспорта и требований, изложенных в приложении 14 к Постановлению, с ограничением времени передвижения внутригородского общественного транспорта с 06-00 до 21-00 часов;

12) после регистрации фактов смерти, рождения, а также при получении заявления на бракосочетание органами ЗАГС, передавать данные в территориальные отделы и управления полиции для проведения совместной разъяснительной работы и контроля в части соблюдения требований Постановления.

Акимам городов и районов Карагандинской области, государственным органам, правоохранительным и специальным органам, обеспечить введение иконтроль исполнения:

1) запрета проведения в государственных органах и организациях личных приемов граждан, совещаний, семинаров и т.д. с личным участием сотрудников, за исключением случаев, требующих неотлагательного решения;

2) запрета на проведение аудио, фото и видео съемки в организациях здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи, в помещениях, определенных местными исполнительными органами для карантина, а также при оказании медицинской помощи на дому медицинскими работниками, проведении эпидемиологического расследования в очаге, проведении опроса и анкетирования больных и контактных;

3) запрета на проведение массовых мероприятий (семейных, памятных, праздничных мероприятий, спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых

мероприятий, проведение конференций, семинаров, выставок, форумов, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

4) запрета выезда на международные спортивные, культурные, туристские мероприятия в страны, неблагополучные по COVID-19, за исключением выезда по медицинским показаниям;

5) карантина и соблюдения санитарно-дезинфекционного режима в медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа;

6) усиленного санитарно-дезинфекционного режима (установка дезинфекционных барьеров на входе в здания (помещения), санитайзеров для обработки рук, обработка поверхностей не реже двух раз в день, влажная уборка с применением дезинфекционных средств, проветривание) во всех административных зданиях, на объектах коммунального хозяйства, пищевой промышленности, общественного питания, авто и железнодорожных вокзалах, аэропортах;

7) обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств мест общественного пользования, общественного транспорта перед каждым рейсом

(кругом), аэропортов, железнодорожных и автовокзалов, остановок общественного транспорта (не менее двух раз в день), подземных пешеходных переходов, включая перила, уличных спортивных снарядов, детских и спортивных площадок, скамеек и лавочек, беседок, банкоматов, терминалов банков, POS-терминалов в соответствии с приложением 22 к настоящему постановлению;

8) обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств продовольственных рынков 2 раза в неделю, тротуаров, дорог и прилегающих к ним

остановочных комплексов, перекрестков дорог, внешних элементов и участков торговых площадок (продуктовые магазины), малых архитектурных форм,

подъездов и дворовых территорий жилых кварталов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, прилегающей территории к железнодорожным вокзалам и автовокзалам, автомобильных дорог в соответствии с приложением 22 к настоящему постановлению;

9) регулярного информирования населения по вопросам профилактики COVID-19, принятие мер по предупреждению паники среди населения;

10)запрета деятельности объектов, указанных в пункте 9 настоящего Постановления.

11) осуществления деятельности государственных органов (организаций), офисов с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарнодезинфекционного режима согласно приложению 23 к настоящему постановлению.

При этом для 80% сотрудников сохранить дистанционную форму работы (при штатном расписании более 30 сотрудников).

12)запрета на аренду частных домовладений и строений для проведения населением в них массовых корпоративных, торжественных и других мероприятий

Акимам городов и районов Карагандинской области, Управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области

(Халтонов А.И.), руководителям аэропортов, железнодорожных, автовокзалов, автостанций:

1) разрешить на автовокзалах и автостанциях внутригородские, внутрирайонные, межрайонные пассажирские перевозки.

2) приостановить междугородние внутриобластные пассажирские перевозки, за исключением сообщений Караганда-Темиртау, Караганда-Абай, КарагандаШахтинск, Караганда-Сарань, Жезказган-Сатпаев с усилением санитарнодезинфекционного режима и соблюдением требований изложенных в приложениях 14, 15 к Постановлению;

3) разрешить въезд/выезд между регионами Республики Казахстан (авиа- и железнодорожные рейсы) с обязательным соблюдением усиленного санитарнодезинфекционного режима и дополнительных требований, установленных постановлениями Главного государственного санитарного врача на транспорте.

Акимам городов и районов Карагандинской области, субъектам предпринимательства обеспечить:

1) неукоснительное исполнение Постановлений Главного государственного санитарного врача;

2) приостановление деятельности кинотеатров, детских игровых площадок и аттракционов на объектах торговли, в парках, скверах и т.д., кальянных, караоке, ночных клубов, бильярдных, компьютерных клубов, боулинг центров, аттракционов, батутов и другие объектов физических и юридических лиц,

указанных в пункте 9 настоящего Постановления, за исключением видов деятельности, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению, а также

спортивных баз, аккредитованных в Национальном Олимпийском Комитете, в период их использования для подготовки национальных сборных команд к Олимпийским и Паралимпийским играм;

3) усиление санитарных и дезинфекционных мер на объектах по реализации продуктов питания;

4) неукоснительное исполнение Указа и Постановлений Главного государственного санитарного врача;

5) соблюдение на всех объектах торговли следующих требований:

- разграничить потоки посетителей при входе и выходе с объекта;

- установить дезинфекционные барьеры (коврики) на входе в здания (бутики, помещения и т.д), постоянное смачивание его дезинфицирующими средствами методом орошения;

- не допускать образование очередей более 5 человек;

- соблюдать расстояние между посетителями не менее 2-х метров;

- обеспечить использование персоналом одноразовых масок при работе (смена масок не реже 1 раза в 3 часа);

- реализацию продуктов питания в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов;

- продажу хлебобулочных, кондитерских и иных изделий, к которым есть доступ покупателей, осуществлять только в упакованном виде;

- усилить дезинфекционный режим: каждые 3 часа специальными дезинфицирующими средствами обрабатывать столы, стулья, поручни эскалаторов, лестницы, двери, лифты и полы, иные поверхности, не исключающие контакта с руками посетителей;

- проводить регулярное проветривание объектов, дезинфицировать приточно-вытяжные установки, увеличить фильтрацию и проветривание помещений

путем забора воздуха снаружи; обработку тележек, корзин с применением дезинфицирующих средств после каждого покупателя (в "условно грязной" зоне,

после обработки перемещать их в "чистую зону");

- не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк);

- установить на входе и в торговом зале санитайзеров для обработки рук, в которых использовать многофункциональное антисептическое вещество с пролонгированным антимикробным действием, либо обеспечить выдачу одноразовых перчаток; в кассовой зоне - дозаторов (пульверизаторов) со спиртосодержащим раствором для обработки рук;

- обеспечить выдачу одноразовых перчаток, масок персоналу по уборке и своевременную их замену;

- обрабатывать прилегающую к объекту территорию дезинфицирующими средствами не реже 1 раза в сутки;

- распространять памятки по профилактике коронавируса для посетителей;

- транслировать информации по профилактике коронавируса и принимаемым мерам на объекте для посетителей с помощью аудио- и

видеооборудования;

- закрепить ответственных работников в торговых объектах, обеспечивающих соблюдение вышеуказанных пунктов.

Департаменту полиции Карагандинской области (Файзуллин Е.Ж.) обеспечить:

1) принятие мер к лицам, нарушающим режим карантина и требования, установленные Постановлениями Главного государственного санитарного врача, в

соответствии с действующим законодательством;

2) охрану мест карантинизации и провизорной госпитализации контактных по COVID-19;

3) контроль соблюдения гражданами режима домашнего карантина без права передвижения по улице, с отслеживанием по средствам мобильной связи;

4) поиск контактных с больными COVID-19 по представлению Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Карагандинской области (далее - Департамент) и/или территориальных УККБТУ;

5) изоляцию в провизорном и карантинном стационаре контактных по представлению Департамента и/или территориальных УККБТУ;

6) при выявлении лиц с клиническими признаками респираторных инфекций немедленное информирование территориальных УККБТУ по круглосуточным

телефонам;

7) усиление изоляции и охраны провизорных и карантинных стационаров;

8) круглосуточное патрулирование улиц, общественных мест, парков, скверов, дачных и садоводческих объединений и т.д. по соблюдению введенных

ограничений;

9) патрулирование мест массового скопления (скверы, парки, лесопосадки, водоемы и др.) в целях недопущения организации населением, не имеющим дачных хозяйств, массовых сборов (пикники и другое);

10) усилить меры административного воздействия по фактам нарушений требований Постановления, в соответствии с действующим законодательством

Республики Казахстан;

11) совместно с территориальными акиматами проводить разъяснительную работу с гражданами и контроль за соблюдением ими требований постановлений Главного государственного санитарного врача.

Руководителю Управления здравоохранения Карагандинской области( Нурлыбаеву Е.Ш.) обеспечить:

1) запрет проведения любых совещаний, семинаров и т.д. с личным участием медицинских работников и обслуживающего персонала, работающих в

провизорных, инфекционных и карантинных отделениях;

2) госпитализацию в инфекционный стационар больных с COVID-19 на срок до 3-х дней для обследования согласно клиническому протоколу. При бессимптомном вирусоносительстве (положительный результат ПЦР РНК SARSCoV-2, отсутствие жалоб, клинических симптомов и патологических изменений при инструментальной визуализации легких) пациент подлежит выписке по решению лечащего врача по согласованию с эпидемиологом территориального Управления контроля качества и безопасности товаров и услуг;

3) карантин на дому и медицинское наблюдение за лицами с бессимптомным вирусоносительством COVID-19 при наличии условий изоляции согласно

клиническому протоколу;

4) госпитализацию в карантинный стационар лиц с бессимптомным вирусоносительством COVID-19 при отсутствии условий изоляции на дому;

5) оценку соответствия жилища требованиям для организации домашнего карантина;

6) контроль за проведением медицинского наблюдения на дому и соблюдением требований домашнего карантина;

7) госпитализацию в карантинный стационар лиц, прибывших из-за рубежа для проведения лабораторного обследования на COVID-19;

8) размещение лиц с бессимптомным вирусоносительством COVID-19 и лиц, прибывших из-за рубежа/регионов в разных карантинных стационарах;

9) закрепление медицинского персонала за карантинными стационарами, исключив их перемещение (не допускается смешивание медицинского персонала

карантинных стационаров для лиц с бессимптомным вирусоносительством COVID-19 и медицинского персонала карантинных стационаров для лиц,

прибывших из-за рубежа/ регионов);

10) использование медицинским персоналом карантинных стационаров СИЗ уровня защиты 2;

11) лабораторное обследование на COVID-19 согласно Постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан;

12) лабораторное обследование на COVID-19 контактных лиц с больным COVID-19 и разъяснение им о возможных симптомах COVID-19;

13) лабораторное обследование и медицинское наблюдение за контактными лицами с больным COVID-19 (близкий контакт) в течение 14 дней в условиях

изоляции на дому (домашний карантин);

14) лабораторное обследование методом ПЦР:

- госпитализированных в инфекционный стационар и находящихся на амбулаторном лечении с COVID-19, больные с признаками ОРВИ и пневмониями;

- госпитализированных в провизорный стационар с подозрением на COVID19 (с наличием респираторных симптомов; положительный экспресс тест на IgM);

- пациентов при плановой и экстренной госпитализации в стационар, пациенты, находящиеся на гемодиализе с хронической почечной недостаточностью:

- больных с ОРВИ и пневмониями;

- медицинских работников, имеющих респираторные симптомы;

- пациентов, cостоящих на динамическом наблюдении с заболеваниями органов дыхания, эндокринной системы (сахарный диабет, метаболический синдром), сердечно-сосудистой системы, старше 50 лет;

15) незамедлительное информирование Департамента о результатах тестирования;

16) проведение профилактических прививок населению согласно Постановления Главного государственного санитарного врача Республики

Казахстан;

17) выдачу листков нетрудоспособности работающим гражданам, подвергнутым внутреннему карантину (изоляция в очагах инфекции, домашний

карантин и самоизоляция);

18) немедленное информирование территориальных управлений контроля качества и безопасности товаров и услуг о госпитализации больных и контактных;

19) предоставление в Департамент в течение 2 часов сведений о госпитализации больных и контактных (пофамильно, по медицинским

организациям);

20) на нетиповых объектах, в которых размещены провизорные и карантинные отделения, предусмотреть санитарно-бытовые условия для медперсонала, при отсутствии санитарных узлов предусмотреть биотуалеты;

21) дезинфекционную обработку автомобильного транспорта, выезжающего с территории провизорных, инфекционных и карантинных отделений (больниц);

22) доставку продуктов питания для больных в одноразовых контейнерах;

23) своевременное обследование на коронавирусную инфекцию больных с пневмонией и ОРВИ;

24) тестирование на COVID-19 методом ПЦР сотрудников всех служб, задействованных в мероприятиях по диагностике, лечению и предотвращению

распространения коронавируса;

25) проведение на блок-постах бесконтактной термометрии и анкетирования лиц, въезжающих и выезжающих в/из карантинных зон г.Жезказган, г.Каркаралинск, пос.Жарык Шетского района, с ежедневной передачей данных в территориальные УККБТУ.

Управлению здравоохранения Карагандинской области (Нурлыбаев Е.Ш.), Департаменту полиции Карагандинской области (Файзуллин Е.Ж.)

- обеспечить принятие мер по поиску, уклоняющихся от лечения и медицинского наблюдения больных и контактных.

Руководителям объектов здравоохранения и лабораторий

- обеспечить соблюдение алгоритма работы по инфекционной безопасности в период профилактики COVID-19 согласно приложению 24 к настоящему постановлению.

Управлению образования Карагандинской области (Имангалиев Е.Н.), совместно с акиматами городов и районов обеспечить:

1) дистанционное обучение в организациях образования, в том числе проведение всех видов оценки знаний;

2) запрет экскурсий учащихся;

Директору филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы по Карагандинской области" (Хамитов Т.Н.) обеспечить:

1) проведение лабораторных исследований на COVID-19:

- лиц из числа близких контактных лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 при установлении факта контакта и по завершению карантина;

- лиц, вновь поступивших в медико-социальные учреждения (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и др.), - однократно при поступлении;

- призывников, призываемых в ряды вооруженных сил МО, Национальной Гвардии, МВД РК;

- лиц, прибывающих из-за рубежа в Республику Казахстан;

- лиц, поступивших в учреждение УИС;

- контингента по эпидемиологическим показаниям, определенного главным государственным санитарным врачом соответствующей территории.

2) незамедлительное информирование о результатах тестирования Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Карагандинской области;

3) проведение дезинфекции в очагах COVID-19;

4) проведение подготовки медицинских работников Департамента полиции Карагандинской области и Департамента уголовно-исполнительной системы по

Карагандинской области и транспортировки материалов на лабораторные исследования COVID-19.

Департаменту полиции Карагандинской области (Файзуллин Е.Ж.) и Департаменту уголовно-исправительной системы Карагандинской области (Такешев Г.А.):

1) обеспечить соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в учреждениях пенитенциарной системы (уголовно-исполнительной системы) в

соответствии с приложением 25 к настоящему постановлению;

2) определить ответственное лицо из числа медицинских работников по отбору и транспортировке материала на лабораторное обследование на COVID-19;

3) лабораторную диагностику COVID-19 проводить строго только вышеуказанному контингенту;

4) обеспечить предоставление пофамильного списка лиц, направленных на проведение лабораторного исследования методом ПЦР, на электронный адрес

Департамента;

5) ответственность за направление лиц, отбор и транспортировку материала возложить на руководителей медицинских организаций Карагандинской области.

Руководителям медико-социальных объектов (дома престарелых,инвалидов, домов ребенка и другие)

- усилить санитарно-дезинфекционный режим в соответствии с приложением 26 к настоящему постановлению.

Начальникам территориальных подразделений Министерства обороны РК, Министерства внутренних дел РК, Комитета национальной

безопасности РК, в том числе пограничной службы КНБ РК обеспечить:

1) по прибытию в воинские части изоляцию на 14 суток молодого пополнения, их разобщение по регионам призыва;

2) подготовку мест для размещения молодого пополнения;

3) организацию пребывания по графику молодого пополнения в помещениях досуга (банно-прачечного обслуживания и других местах общего пользования) и организацию питания с исключением контакта с другим личным составом;

4) при выявлении случаев заболевания COVID-19 среди личного состава проведение медицинского наблюдения за контактными, лицами с бессимптомным

вирусоносительством и их изоляцию;

5) исполнение требований, указанных в приложении 27 к настоящему постановлению.

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