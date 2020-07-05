В Нур-Султане от падения из окна многоэтажки спасли двух детей

Благодаря оперативным действия ДЧС были спасены девочки 2015 и 2018 года рождения.

4 июля от Центра оперативного управления Департамента полиции поступило сообщение о том, что в окне 4 этажа стоит ребенок и есть угроза падения, сообщает zakon.kz.

В 18-04 подразделения ДЧС г. Нур-Султан оперативно выехали на вызов. По прибытию спасателей было установлено, что в окне 4-го этажа находятся двое малолетних детей.

Посредством автолестницы старший пожарный ПЧ-10 г. Нур-Султан сержант гражданской защиты Р. Кубетаев совместно с сотрудником полиции поднялись в окно квартиры и завели детей, где они находились сами без присмотра взрослых, - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС города Нур-Султан.

Благодаря оперативным и профессиональным действиям благополучно спасены девочки, 2015 и 2018 года рождения.

Это один из случаев, когда дети были благополучно спасены, и обошлось без трагедии.

ДЧС Нур-Султана убедительно рекомендует родителям не оставлять детей без присмотра взрослых!

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