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Происшествия

Стояла на краю окна: четырехлетнюю девочку спасли в Павлодаре от падения с высоты

Ребенок у окна, дети у окна, окно, падение из окна, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2025 10:27 Фото: unsplash
Большую трагедию удалось предотвратить в Павлодаре благодаря неравнодушным горожанам и сотрудникам ДЧС. Спасателей вызвали прохожие, которые увидели в открытом окне четвертого этажа маленькую девочку, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился в пятиэтажке по улице Толстого. Малышка стояла на краю подоконника и в любой момент могла упасть вниз.

"На место происшествия незамедлительно выехали специалисты. Один из спасателей разговаривал с девочкой через дверь, отвлекая ее от окна, в то время как другие с помощью альпинистского снаряжения поднялись на крышу и проникли в квартиру", – рассказали в МЧС РК.

Девочка находилась в квартире одна.

Ранее сообщалось, что за последние пять лет в Павлодарской области произошло 48 падений детей из окон, 11 – погибли. Последний случай был недавно, когда двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа и скончался.

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Андрей Дюсупов
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