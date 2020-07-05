Назван суперпродукт, который предотвращает сердечные приступы и очищает сосуды

Грецкие орехи как часть здорового питания полезны для сердца.

Грецкий орех предотвращает сердечные приступы и очищают кровеносные сосуды, сообщает zakon.kz со ссылкой на ИноСМИ.

О процессах, которые происходят в организме в течение нескольких часов после употребления грецких орехов, рассказывает доктор Муаммер Йылдыз.

Регулярное употребление грецких орехов или масла грецкого ореха существенно снижает риск развития сердечного приступа и защищает от инфаркта. Одно из исследований показало, что через четыре часа после употребления горсти грецких орехов снижается уровень холестерина в организме и улучшается гибкость кровеносных сосудов, что способствует лучшему кровотоку.

В результате исследования, выявившего пользу грецких орехов и орехового масла для сердца, выяснилось, что регулярное употребление этих продуктов защищает нас от сердечно-сосудистых заболеваний.

И только употребляя горсть грецких орехов или ореховое масло четыре дня в неделю, вы можете значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, - рассказал профессор диетологии Пенсильванского государственного университета, доктор Пенни Крис Этертон (Penny Kris Eterton).

В этом исследовании прежде всего была установлена порция орехов, которая нужна нам каждый день, чтобы быть здоровыми.

Если вы будете съедать всего три столовые ложки (51 грамм) масла грецкого ореха, вы улучшите состояние своих кровеносных сосудов за четыре часа. Ореховое масло оказалось особенно полезным для эндотелиальных клеток, которые выстилают кровеносные сосуды и играют важную роль в их эластичности.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!