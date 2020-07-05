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Токаев поручил урегулировать проблему с повышением цен в аптеках

Он отметил, что в условиях пандемии это недопустимо.

Фото : 24kz5 июля 2020, 15:11

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и правоохранительным органам урегулировать проблему с повышением цен в аптеках, сообщает zakon.kz.

Об этом он написал на своей странице в twitter.

Граждане справедливо жалуются на факты необоснованного повышения цен в аптеках на жизненно важные лекарства. В условиях пандемии это недопустимо. Правительству и правоохранительным органам поручено заняться данной проблемой. Виновные будут привлекаться к ответственности, - написал Президент.


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