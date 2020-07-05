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Перекупщиков лекарств задержали в Шымкенте

В правительстве в очередной раз отметили, что по всем фактам скупки лекарственных средств, а также продажа в большом количестве лекарств в одни руки будут приниматься меры.

Фото : Pixabay5 июля 2020, 20:17

В Шымкенте задержаны лица, которые подозреваются в перекупке лекарственных средств в аптеках, сообщил на брифинге в СЦК заместитель премьер-министра Казахстара Ералы Тугжанов, передает корреспондент zakon.kz.

Уже факты по выявлению таких случаев зафиксированы в городе Шымкент. Лица, которые задержаны с перекупкой лекарств будут наказаны в соответствии с законодательством, — сообщил Тугжанов.

Он напомнил, что по всем фактам скупки лекарственных средств, а также продажа в большом количестве лекарств в одни руки будут приниматься меры.

Как сообщалось ранее, 5 июля Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и правоохранительным органам урегулировать проблему с повышением цен в аптеках.

Граждане справедливо жалуются на факты необоснованного повышения цен в аптеках на жизненно важные лекарства. В условиях пандемии это недопустимо. Правительству и правоохранительным органам поручено заняться данной проблемой. Виновные будут привлекаться к ответственности, - написал Президент.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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