Цой прокомментировал первое место Казахстана по COVID-19 в New York Times

Министр напомнил, что сегодня в Минздраве изменили подсчет по количеству зараженных, независимо от симптомов, поэтому после изменения таких подходов в статистике изменилась цифра.

На карте, опубликованной в издании New York Times, отмечаются данные за последние недели по выявлению фактов коронавируса и они не означают резкую вспышку этого заболевания в Казахстане, заявил на брифинге в СЦК министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

Такой мониторинг ведется разными общественными организациями. Я сам получил порядка ста таких сообщений от своих знакомых с картиной, где мы видим карту, а Казахстан там отмечен красным пятном. Говорится о том, что Казахстан имеет высокий рост. Но если прочитать, а информация была на английском языке, то это подсчет за последние две недели, — сказал Цой.

По его словам, на сегодня в Минздраве изменили подсчет по количеству зараженных, независимо от симптомов, поэтому после изменения таких подходов в статистике изменилась цифра.

При этом ежедневное выявление находится в стабильном режиме, порядка 1,5 тыс. таких случаев в день. То есть резкого всплеска за последние две недели не было. У нас идет постепенное , равномерное выявление. Через неделю-две оно выстроится. На карте указано отклонение за последние две недели. То есть если у нас не будет резких скачков, то карта закрасится в другой цвет. То есть если не будет резких вспышек, то мы выйдем на нормальный уровень, — объяснил министр здравоохранения .

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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