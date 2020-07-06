В страшном ДТП в Алматы погиб водитель – четверо госпитализированы

Сильный удар пришелся на водительское место и едва не сложил автомобиль пополам.

Страшное ДТП произошло ранним утром в Алматы на перекрестке улиц Назарбаева и Богенбай батыра, сообщает корреспондент zakon.kz.

Со слов очевидцев автомобиль Toyota Corolla двигался по проспекту Назарбаева в северном направлении. Автомобиль BMW седьмой серии двигался по улице Богенбай батыра в западном.

Автомобили столкнулись на перекрестке. BMW повел Toyota за собой на запад, того закрутило по проезжей части, а BMW вылетев с дороги ударился сначала о дерево, затем врезался в столб рекламной конструкции. Сильный удар пришелся на водительское место и едва не сложил автомобиль пополам.

Вызванные на место спасатели, с помощью инструментов достали водителя из автомобиля. Во время работы он не подавал признаков жизни, медики проверяли пульс и до последнего надеялись успеть помочь пострадавшему. К сожалению, после того, как мужчину удалось вытащить из авто, выяснилось, что он уже мертв.

Трое пассажиров BMW и водитель Toyota Corolla госпитализированы. Пассажир BMW, со слов очевидцев, вызвал такси и уехал.

Во всех деталях ДТП предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции. Пока неизвестно, кто именно игнорировал запрещающий сигнал светофора.

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