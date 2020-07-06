Два разных штамма коронавируса выявили в Италии

Исследования на севере страны показали, что вирус уже был распространен в середине января.

Итальянскими вирусологами были обнаружены два разных штамма нового коронавируса в области Ломбардия на севере Италии, которая стала эпицентром локальной вспышки вызываемого им заболевания, передает zakon.kz.

Как сообщает ANSA, специалисты пришли к выводу, что штамм, выявленный в Бергамо, одном из наиболее пострадавших городов, отличается от штамма, вызвавшего вспышку в районе Лоди и Кремоны, по генетической последовательности и ряду характеристик.

Как пояснил директор отделения вирусологии больницы "Сан-Маттео" в Павии профессор Фаусто Балданти, исследования в районе Кодоньо показали, что вирус уже был распространен в середине января. Кодоньо в своем время был объявлен первым городом "красной зоной" после выявления так называемого первого пациента с коронавирусом в местной больнице 21 февраля.

"Это удалось выяснить благодаря обнаружению антител у некоторых людей, которые возникли уже в начале года", - пояснил он.

Заведующий отделением инфекционных заболеваний той же больницы профессор Раффаэле Бруно указал, что уже после поступления первых больных стало ясно, что терапия, предлагаемая в китайском Ухане, где вспышка заболевания COVID-19 была зарегистрирована в самом конце прошлого года, не соответствовала необходимому лечению.

По последним данным, к 5 июля в мире выявлено 11,4 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 умерли 534,4 тысячи человек, 6,5 миллиона пациентов выздоровели. В Италии выявлено 241,4 тысячи случаев заражения, скончались 34,9 тысячи человек.

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