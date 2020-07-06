Ученые требуют от ВОЗ пересмотреть рекомендации по COVID-19

Они заявляют, что, вопреки мнению ВОЗ, вирус может надолго задерживаться в воздухе, что создает дополнительную опасность для людей.

Группа из 239 ученых из 32 стран планирует в ближайшие дни обнародовать в научном журнале открытое письмо Всемирной организации здравоохранения с требованием пересмотреть рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Как сообщает The New York Times, они заявляют, что, вопреки мнению ВОЗ, вирус может надолго задерживаться в воздухе, что создает дополнительную опасность для людей.

Издание отмечает, что, если передача вируса через воздух является важным фактором пандемии, особенно в многолюдных помещениях с плохой вентиляцией, это может существенно повлиять на меры сдерживания вируса.

Если признать такой способ передачи коронавируса значительным фактором его распространения, нужно пересмотреть рекомендации. В частности, необходимо будет носить маски в помещениях, а медикам понадобятся респираторы N95, которые способны отфильтровывать мельчайшие капли.

В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 11,4 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого этим вирусом заболевания COVID-19 скончались более 535 тысяч человек, выздоровели более 6,5 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer.

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