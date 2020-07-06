Десантно-штурмовым войскам Вооруженных Сил Казахстана – 20 лет

ДШВ ВС РК - высокомобильный род войск Вооруженных Сил, который является резервом Верховного Главнокомандующего.

Сегодня Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Казахстана празднуют 20-летие со дня образования, сообщает zakon.kz.

Ровно 20 лет назад - 6 июля 2000 года - Указом Президента РК были сформированы мобильные силы Вооруженных Сил Казахстана. В дальнейшем, в 2003 году, они были переименованы в Аэромобильные войска и только в 2017-м десантникам вернули долгожданное название - Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Республики Казахстан (ДШВ ВС РК).

Нынешним командующим войсками является генерал- майор Каныш Абубакиров.

Десантно-штурмовые войска это высокомобильный род войск Вооруженных Сил, который является резервом Верховного Главнокомандующего ВС РК. В данный момент в подчинении ДШВ находятся соединения и воинские части Алматинского, Капчагайского, Талдыкорганского, Сарыозекского и Жаркентского гарнизонов.

- Основой боевой подготовки ДШВ являются парашютные прыжки, каждый год прыжки совершают около трех тысяч десантников, - говорит генерал Каныш Абубакиров. - Сразу же после приземления, традиционно им вручаются голубые береты и тельняшки. Это означает, что они стали настоящими десантниками.

Ежегодно военнослужащие крылаткой пехоты участвуют на международных учениях в рамках ОДКБ "Поиск", "Взаимодействие", "Рубеж" и "Мирная миссия", а также на конкурсах, которые приходят в рамках международных Армейских игр.

Неотъемлемой частью ДШВ является миротворческий батальон "Казбат". В период с 2003 по 2008 год Казахстанский миротворческий батальон направил девять инженерно- саперных отрядов для участия в миротворческой деятельности в Ираке. За время миссии было уничтожено более четырех миллионов взрывоопасных предметов, очищено 6 тыс. 718 кубометров воды.

С 2005 года в рамках обмена опытом инструкторами Вооруженных Сил Казахстана в Ираке были обучены саперному делу 572 курсанта военной академии.

На данный момент Республика Казахстан осуществила уже третью ротацию миротворческого контингента в миссию "Временные Силы ООН в Ливане" в количестве 120 военнослужащих под командованием Индийского батальона.

Кроме того, миротворцы участвуют на международных крупно-масштабных учениях "Степной орел" и "Нерушимое братство", где они совместно с военнослужащими Вооруженных Сил Англии, Германии, Италии, России, США, Турции, Франции и других стран совершенствует свои профессиональные навыки, перенимая опыт в области миротворчества.

Для обеспечения режима чрезвычайного положения и противодействия коронавирусной инфекции более двух тысяч десантников выполняли задачи в городах Нур-Султане, Алматы Талдыкоргане, Капшагае, Уральске и в поселке Сарыозек. Военнослужащие ДШВ круглосуточно несли службу на 41 блок-посту и 6 участках оцепления с целью пресечения незаконного проникновения в зону карантина и выхода из нее. Совместно с другими силовыми структурами организовано патрулирование на 93 маршрутах, что позволило поддерживать общественный порядок. Проведена специальная обработка дезинфицирующим раствором 3260 жилых домов с прилегающей территорией, более 240 улиц, 279 детских площадок, 190 социально значимых объектов общей площадью 17 373 тыс. кв. м.

Какие бы задачи не выполняли Десантно-штурмовые войска, парни в голубых беретах, проявляют образцы четких и умелых действий, мужество и отвагу, выдержку и отличную боевую выучку, готовность в любую минуту встать на защиту нашего суверенного Казахстана.

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