В Караганде официально открыли Северо-Восточный обход

Новая трасса огибает Караганду и тем самым позволяет разгрузить город от транзитных автомобилей и тяжеловесных машин. В сутки через центр проезжает около 22 тысяч авто.

Транзитные машины больше не будут разбивать центральную улицу Караганды. В областном центре официально открыли Северо-Восточный обход. Современная объездная дорога такого уровня за все время существования города появилась впервые, сообщает zakon.kz.

Новая трасса огибает Караганду и тем самым позволяет разгрузить город от транзитных автомобилей и тяжеловесных машин. В сутки через центр проезжает около 22 тысяч авто.

В День столицы мы открываем Северо-Восточную объездную дорогу. В 2017 году по инициативе Елбасы было поручено построить ее. Дорога соответствует международным стандартам и входит в коридор Екатеринбург - Алматы. Здесь семь транспортных развязок. Эта дорога первой категории, - говорит вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев.

Общая протяженность Северо-Восточного обхода - 48,4 км. Строительство вошло в план реконструкции коридора "Центр - Юг" по государственной программе инфраструктурного развития "Нұрлы жол".

У транзитного транспорта будет возможность следовать в направлении Нур-Султана, Алматы. Также есть выезд на Павлодар и в сторону Восточно-Казахстанской области. Уменьшение транспортного трафика через город положительно скажется и на экологии. Ожидаемый поток - 20-22 тысячи транспортные единицы в сутки, - рассказал директор Карагандинского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" Серик Айдос.

Дорога четырехполосная, асфальтобетонное покрытие из ЩМА. Срок службы дорожной "одежды" до первого ремонта - 15 лет. Для того чтобы обеспечить безопасность движения, между дорожными полосами установили криволинейный брус.

Расчетная скорость - 120 км в час.

В рамках реконструкции объездных трасс построили семь развязок, девять путепроводов, мост через реку Сокур и две площадки для отдыха.

Проект предусматривает транспортные развязки по направлениям из Караганды в Алматы, Нур-Султан, Павлодарскую и Восточно-Казахстанскую области.

На строительстве Северо-Восточного объезда было задействовано свыше трех тысяч дорожных рабочих и 500 единиц техники. 80% строителей - жители нашей области. Северный и Восточный обходы имеют стратегическое значение для области, так как реализация проектов существенно снизит нагрузку на городские улицы, приведет к уменьшению износа дорог, снижению аварийности и улучшению экологической обстановки. А также обеспечит областной центр транспортными связями с южными регионами Казахстана, - отметил аким Карагандинской области Женис Касымбек.

В целом в регионе реализуется большой пакет дорожных проектов - это дороги на Балхаш, Бурылбайтал в сторону Жамбыла и Алматы. Завершается проектирование дороги Жезказган - Кызылорда.

Также в этом году начинается проектирование дороги Кызылорда - Жезказган и Жезказган - Караганда - они являются одними из приоритетных. В планах реконструкция дороги в направлении Павлодара из Караганды и в сторону Каркаралинска.

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