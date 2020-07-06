Сбой в тестировании на коронавирус объяснил аким Алматы

На сегодня, по словам Бакытжана Сагинтаева, более 245 тысяч ПЦР-тестов было проведено. С учетом экспресс-тестирования, эта цифра доходит почти до 300 тысяч.

Сбой в работе частных лабораторий произошел по причине большого наплыва граждан и окончанием необходимого количества реагентов для сдачи анализов, сообщил на брифинге в СЦК аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент zakon.kz.

Что касается тестирования, все лаборатории, которые есть в городе, они задействованы. Также произошел дней 10 назад определенный сбой, связанный с тем, что закончились необходимые реагенты у частных лабораторий, которые работали в нашем городе. В связи с тем, что очень большой наплыв с стороны населения на платной основе, — сказал Сагинтаев.

Также, по его словам, в филиале национального центра экспертизы порядка 30 сотрудников лаборатории заболели и пришлось приостановить работу.

Сейчас работа в полном объеме восстановлена. Работает большая лаборатория – филиал Национального центра экспертизы, модульная лаборатория, которую мы от фонда Утемуратова получили на баланс управления здравоохранения города. Две частные лаборатории работают, — подчеркнул аким.

Кроме того, он добавил, что работают небольшие лаборатории и филиалы республиканских центров.

Буквально завтра будет задействована еще одна частная лаборатория на территории БСМП – больницы скорой медицинской помощи. И в ближайшее время также ожидаем на базе одной из наших частных клиник, дополнительное открытие еще одной частной лаборатории. И мы доведем уровень тестирования населения до тех задач, которые были поставлены нами. На сегодня более 245 тысяч ПЦР-тестов было проведено. С учетом экспресс-тестирования, эта цифра доходит почти до 300 тысяч. Достаточное количество расходников по исследованиям на сегодня имеются, — отметил Сагинтаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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