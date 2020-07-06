Путин поздравил Назарбаева с 80-летием

Путин отметил что политическая дальновидность и огромный опыт Елбасы будут и впредь способствовать углублению и расширению сотрудничества между странами.

Фото : пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием, передает zakon.kz. Согласно информации пресс-службы экс-Президента, лидер РФ пожелал крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений на благо дружественного казахстанского народа. Президент России выразил уверенность в том, что политическая дальновидность и огромный опыт Нурсултана Назарбаева будут и впредь способствовать углублению и расширению сотрудничества между Казахстаном и Россией, а также наращиванию интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, - говорится в сообщении. Елбасы поблагодарил Путина за теплые пожелания и подчеркнул важность продолжения поступательного курса на укрепление казахстанско-российского стратегического партнерства и союзнических отношений. Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

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