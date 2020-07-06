Ко Дню столицы 47 семей из ВКО получили новые квартиры

Новоселами стали многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями, а также семьи воспитывающие детей-инвалидов.

День столицы в Восточном Казахстане встретили открытием инфраструктурных и социальных объектов. Для 29 многодетных семей из Усть-Каменогорска этот день стал еще и праздником новоселья – им вручили ключи от квартир в новых многоэтажных домах, построенных по проспекту Каныша Сатпаева, передает zakon.kz.

Всего по ВКО в 2020 году планируется сдать в эксплуатацию 519 тысяч кв.м. жилья, рост объемов строительства по сравнению с 2019годом – 117%. Это позволит к концу года обеспечить новым жильем порядка 3579 очередников, – отметил заместитель акима ВКО Бакытжан Баяхметов, поздравляя новоселов.

В текущем году по программам "Арендное жилье" и "Бақытты отбасы" уже 106 многодетных семей получили квартиры. До конца года планируется выдать ключи еще 193 семьям.

Также, дополнительно по поручению акима ВКО Даниала Ахметова, за счет инвестиций частных застройщиков будет обеспечено строительство 141 индивидуального жилого дома на 277 квартир в 11 районных центрах области для многодетных семей.

Новый жилой район располагается в удобном месте, рядом есть Восточно-Казахстанский областной драматический театр и парк "Нұрлы жол". Надеюсь, со временем этот район станет самым лучшим в нашем городе, – сказал аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар.

Пока в новом жилом районе Усть-Каменогорска готово пять десятиэтажных многоквартирных домов. Остальные здания в процессе стройки – в общем, тут будет 48 домов.

День столицы это праздник для всех нас, ведь наша столица Нур-Султан – это олицетворение нового. Но также у нас сегодня этот день стал еще лучше – ведь именно сегодня нам вручили ключи от долгожданного жилья, – говорит одна из новоселов Маргарита Данильченко. – Хотелось бы поблагодарить Елбасы Нурсултана Назарбаева, Президента Касым-Жомарта Токаева и акима нашей области Даниала Ахметова за постоянную поддержку многодетных семей.

Первыми жильцами нового жилого района стали многодетные семьи, многие из которых стояли в очереди на жилье долгие годы. Они уже осмотрели новые квартиры и начали строить планы по их обстановке.

У нас пять детей, мы ждали в очереди на жилье 15 лет. Квартира мне понравилась, у нас тут большой коридор, просторные комнаты и кухня, а это очень важно с несколькими детьми, – говорит многодетная мама Альмира Имашбаева.

Также, в честь празднования Дня столицы в селе Калбатау (Жарминский район) вручили ключи от 18 новых квартир. Новое жилье получили многодетные семьи, граждане с ограниченными возможностями, семьи, усыновившие детей-инвалидов, а также работники бюджетных организаций и гражданам у которых жилье находится в аварийном состоянии.

Аким Жарминского района Ахметкали Нургожин вручил новоселам ключи от новых квартир. Они располагаются в девяти новых двухквартирных домах, построенных в рамках программы "Нұрлы жер". Общая площадь каждого построенного дома составляет 80 квадратных метров. В декабре 2019 года было сдано в эксплуатацию пять таких двухквартирных жилых дома. В дальнейшем планируется строительство таких же домов в центре Жарминского района и в городе Шар.

Всего ко Дню столицы в ВКО открыт 31 новый объект - новые дома, водопроводы в сёлах, парки и скверы, культурно-досуговые центры, спортивные и детские площадки.

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