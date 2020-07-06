Сагинтаев сообщил о дополнительных карантинных мерах в Алматы

Мы определили первоочередные шаги борьбы с пандемией коронавируса - аким.

В ходе пресс-конференции аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил о главных задачах, стоящих перед администрацией города в целях недопущения распространения коронавируса, а также разъяснил меры, предпринимаемые для борьбы с пандемией коронавируса, передает zakon.kz.

Сагинтаев отметил, что главная цель объявленного карантина — избежать негативного сценария масштабного заражения, которое приведет к большей смертности и плохо повлияет на экономику.

Долгосрочный карантин должен быть гибким, таргетированным по очагам заражения и группам риска. Для этого нам надо так организовать жизнь города, чтобы карантинные меры совмещались с работающей экономикой. Нам потребуется новая логистика организации жизни мегаполиса, которую примет и население, и бизнес, – добавил Сагинтаев.

Таким образом, определены 10 первоочередных шагов борьбы с пандемией коронавируса:

1. Синхронизация карантинных режимов на уровне макрорегиона Алматы – Алматинская область: Алматинская агломерация – единый хозяйственный организм. Оптимальное решение – избежать «закрытия города», проводя единую противоэпидемическую политику в Алматы и Алматинской области, разрабатывая общий подход в пригородах, единые нормы безопасности, общую систему контроля и управления.

2. Сегментация территорий по уровню вирусной опасности: «точечный» подход в блокировании-разблокировании очагов заражения на новом этапе эпидемии.

3. Мониторинг исполнения карантинных протоколов для бизнеса: внедрение противовирусного режима на всех предприятиях. Режим варьируется для разных предприятий в зависимости от интенсивности общения с населением.

4. Эшелонированная организация медпомощи населению: задача состоит в том, чтобы избежать «эпидемического кризиса», когда медицинская система не справляется с притоком больных.

Будет отстроено пять эшелонов защиты горожан:

1-й эшелон. Строжайшие меры противовирусной защиты всех медработников и медучреждений. Меры распространяются в том числе на тех медработников, кто не работает непосредственно с COVID-19.

2-й эшелон. Лечение (наблюдение) на дому для зараженных в легкой форме и бессимптомных. Телемедицина.

3-й эшелон. Стационарное лечение для больных в средней форме. В том числе стационары для долечивания.

4-й эшелон. Стационарное лечение для больных в тяжелой форме.

5-й эшелон. Реанимационные отделения.

Эшелонированный подход позволяет оперативно распределять медицинский ресурс и избежать перегрузки 4-го и 5-го эшелонов.

5. Маршрутизация работы скорой помощи: в соответствии с эшелонами защиты, избегая пиковых нагрузок на 4-й и 5-й эшелоны.

6. Общегородской банк плазмы: будет прорабатываться новое направление. Плазма крови выздоровевших людей, которая содержит антитела к вирусу, является важным лечебным ресурсом и используется для спасения тяжелых.

7. Цифровое администрирование транспортных потоков и анализ трафика перемещений горожан, особенно в случае вспышек эпидемии.

8. Социальный мониторинг: цифровая система контроля поведения зараженных COVID-19 (специальное мобильное приложение). Система позволяет проверять, как соблюдают карантин те, кто лечится дома, оперативно выявлять и пресекать случаи нарушения, тем самым помогает избежать дальнейшего распространения инфекции. За нарушения предусмотрено привлечение к ответственности.

9. Подготовка ко второй волне: весь наработанный медицинский ресурс и весь организационный ресурс держать в 100%-ной готовности к новой мобилизации. Аудит накопленных ресурсов (койко-места, кадры, оборудование, технологии и т. д.).

10. Массированная противовирусная пропаганда: подготовка населения к долгосрочной борьбе с эпидемией. Продвижение противоэпидемических норм и правил, освещение героической работы медиков и волонтеров.

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