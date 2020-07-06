В Атырау решается вопрос с дефицитом лекарств

Специальная мониторинговая группа будет отслеживать деятельность аптек, и в случае завышения предельных цен на лекарства, будут приниматься строгие меры.

Второй день подряд в регион осуществляется поставка всех необходимых лекарственных препаратов, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

Об этом проинформировал первый заместитель акима Атырауской области и председатель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Нурлан Таубаев.

Вчера и сегодня поступил необходимый региону обьем лекарственных средств. Первое поступление развезли по медицинским объектам, теперь у них имеется запас, чтобы обеспечить бесперебойным лечением всех заболевших коронавирусной инфекцией. Сегодняшний обьем уже завтра будет доставлен в аптеки. На следующий четверг ожидается еще одна поставка. Общий обьем лекарств покроет проблему с дефицитом медикаментов, - сказал Нурлан Таубаев.

Вместе с этим, как отметил Нурлан Таубаев, специальная мониторинговая группа будет отслеживать деятельность аптек, и в случае завышения предельных цен на лекарства, будут приниматься строгие меры.

Такая норма заложена в законе по регулированию цен на лекарства, подписанный главой государства. Мониторинговая группа будет вести контроль за ценами и если обнаружится факт того, что аптеки завышают их, то к ним будут применены жесткие меры вплоть до закрытия объекта и лишении его лицензии, не говоря о том, что руководство аптек будет оштрафовано, - сказал он.

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