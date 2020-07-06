Фаворов: Заболеть коронавирусом нужно летом, но без фанатизма, а то все побегут в больницу

Если будет вакцина от Covid-19, она будет работать.

Как наилучшим способом противостоять вирусу, нужен ли массовый скрининг населения на СOVID, появится ли вакцина от него и будет ли она эффективной – эти вопросы волнуют сегодня миллионы людей, в том числе казахстанцев. Интересный расклад по этому поводу дал ведущий украинский эпидемиолог, инфекционист, доктор медицинских наук, работающий в Атланте (США) Михаил Фаворов, передает zakon.kz со ссылкой на unn.com.ua.

Многие надеются, что бушующая в мире пандемия коронавируса пойдет, наконец, на спад, но в последнее время ситуация несколько ухудшается, в некоторых регионах возникает новый пик заболевания, поэтому власти в ряде стран вводят дополнительные меры по ограничению распространения вируса. Не удалось этого избежать и странам СНГ. Например, в Казахстане 5 июля по указу Президента начался усиленный двухнедельный карантин.

Как наилучшим способом противостоять вирусу, нужен ли массовый скрининг населения на СOVID, появится ли вакцина от коронавируса и будет ли она эффективной – эти вопросы волнуют сегодня людей со всего мира, в том числе казахстанцев. Интересный расклад по этому поводу дал ведущий украинский эпидемиолог, инфекционист, доктор медицинских наук, работающий сейчас в Атланте (США) Михаил Фаворов.

По мнению ученого, мир еще не выработал единого рецепта, единых действий по улучшению эпидемиологической ситуации. Он считает, что во всех случаях то или иное мероприятие должно быть специфично и меры должны предлагаться в зависимости от уровня заболеваемости. Если в зоне очага идет существенный рост заболеваемости, то это одни мероприятия. Если вы уже пережили рост — это другие мероприятия, если совсем нет заболеваемости — третьи.

- В целом хотим мы того или нет, но мы должны проиммунизироваться все, - говорит эпидемиолог. - Это значит, что кто-то переболеет клинически, кто-то тяжело, а кто-то вообще не будет болеть, и знать ничего не будет, а потом выяснится, что у них есть антитела. Именно это многообразие клинических форм, многообразие проявления вируса делает таким трудным адекватную реакцию правительства, поэтому однозначно ответить невозможно.

Он всем советует носить маску, и "не только с точки зрения того, что вы защищаете себя, маска — защищает от вас. Ведь в конце инкубационного периода вы уже заразны, вы не знаете об этом и идете к друзьям, родителям, пожилым соседям...".

Во-вторых, советует сосредоточиться на пожилых, поскольку именно они определяют смертность и их нужно защищать. Молодежь, на его взгляд, не боится инфекции, ее боятся пожилые, и правильно делают, поэтому очень важно, чтобы предпринимались специфические мероприятия.

В-третьих, советует: если "идет рост заболеваемости, нужно вводить более жесткий карантин, если идет спад — менее, и обязательно — тестирование. Потому что те, кто имеют антитела, могут чувствовать себя спокойнее. Единственный нюанс — тесты должны быть правильными, если тесты плохие — они могут дать вам ложную надежду, а вы пойдете и — заразитесь. Еще важно, чтобы люди, которые уже имеют симптомы — температуру — никуда не ходили. Ответственность самих граждан очень высока".

Говоря об этом, Михаил Фаворов отметил, что на старте эпидемии был единственный тест – ПЦР и мы фактически оказались у него в заложниках.

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Я положительно отношусь к ПЦР, однако, мы должны знать его ограничения, - подчеркнул он. - ПЦР нуждается в сертифицированных аккредитованных лабораториях. А после того, как началась вакханалия, и все лаборатории в мире стали ставить ПЦР, они контаминировали (загрязняли) всю поверхность. Можно брать просто с пола мазок — и у вас будет положительный тест, потому что ручное выделение, потому что люди должны были работать сутками, огромное количество больных было и никаких более тестов. Таким образом, ПЦР привело к тому, что у нас получилось очень сильное расхождение между клиническим данными. Это когда человек заболел, приходит — а у него нет ПЦР, а другой приходит без симптомов — у него есть ПЦР. Тогда считалось, что это — правда, и никто не думал, что это ложноположительный или ложноотрицательный результат теста. Таким образом, с ПЦР действительно возникли большие проблемы. И пока они возникали, удалось получить тест на антитела (ИФА-тесты).

Второе, мы провели исследование с тестами ИФА. И получили, что 60% из них подтверждаются, действительно больны. То есть, подтверждаются ПЦРом чуть больше половины. Тогда, мы поставили их на антитела, и получили очень большое совпадение. Но самое интересно, те из них, у кого ПЦР был отрицательный — у 70% оказались антитела положительными. Именно потому, как я уже говорил, если много антител — ПЦР будет отрицательным. Таким образом, антительный тест дает подтверждение диагноза лучше, чем ПЦР.

Врач считает, что ПЦР нужно, особенно в сомнительных случаях, но то, что каждый человек, заболевший или с клиническими проявлениями, должен тестироваться на антитела, это — очевидно, и весь мир уже к этому пришел.

- Любой человек, поступающий в стационар должен иметь в первые сутки результат теста на антитела, все остальное — потом, - уверен он. – Главное, его протестировать на антитела. Если у вас и симптомы и плюс антитела — вы больной. Но если у вас нет симптомов, вы никогда не болели, пришли и у вас есть антитела — особенно класса IgG — это значит, вы уже переболели, сами того не зная, и главное, что вы больше не заболеете.

Таким образом, эта “антительная” информация принципиально важна и считается информацией № 1 во всем мире.

Говоря о перспективах вакцинации от коронавируса, доктор отметил: "Вирус мутирует и будет это делать постоянно. Это зоонозная инфекция, болезнь животных, перешедшая на человека. Болезнь не наша, она к нам по-прежнему приспосабливается, и рано или поздно — я не знаю, через 50 лет, она будет вызывать легкий насморк. Но эти 50 лет надо пережить. Да, мутации идут, вирус пытается приспособиться, но что интересно, есть целый ряд консервативных (постоянных) антигенов, которые неизменны. Поэтому все 150 вакцин направлены на константные участки — постоянные участки этих вирусов. Поэтому, если вакцина будет — она будет работать.

Однако, считает доктор, у вакцины есть очень большая опасность, и этим все сегодня занимаются и обязательно найдут выход. "Есть такой вопрос — чтобы не было усиление клинической картины при определенном типе антител. Так, казалось бы, антигенов уже море, взял и сделал вакцину и проверяй. Но нет. Еще нужно разобраться — будут ли эти антитела правильные и будут ли они только защитными, и не будут ли вызывать утяжеления течения болезни".

Что касается препаратов, способных лечить вирус, Михаил Фаворов считает, что они появятся, потому что вирус довольно простой, это РНК-вирус, а с ними обычно легче находить противовирусные препараты. "Я думаю, что фармакологи получат препараты, которые не будут давать пожилым умирать в таком высоком проценте, как было в Италии".

По его мнению, вирус сезонный, но сезонность — только один из факторов.

- Вы поймите, он же летом все равно есть, его просто мало, как и гриппа. Вирусу плохо, ему не нравится то ли температура, то ли ультрафиолетовое излучение, лето ведь. А раз ему плохо — он передается в малой дозе, а раз в малой — нужно заболеть в малой дозе, и вы вообще не будете иметь клинических симптомов.

- Надо заболеть летом, но без фанатизма, а то я уже вижу, как все бегут в больницы за коронавирусом, - резюмировал доктор и напомнил: "Повторюсь, носите маску, и вы снижаете дозу заражения вирусом в 5-7 раз. Он проходит, но вы получаете гораздо меньшую дозу. И самое главное, эта маска для тех, кто болеет".

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