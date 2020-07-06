Российские вирусологи и другие специалисты прибыли в Казахстан
Эксперты будут помогать казахстанцам в борьбе с коронавирусом.
Фото : МИД РК6 июля 2020, 21:14
В рамках совместных мероприятий по противодействию коронавирусной инфекции COVID-19 и договоренностей премьер-министра РК Аскара Мамина с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным специальным рейсом МЧС России в г.Нур-Султан прибыла группа врачей Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора России, передает zakon.kz.
В группу из 32 человек вошли эпидемиологи, вирусологи и врачи других профильных направлений.
Российские специалисты будут оказывать консультационное и практическое содействие казахстанским врачам в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.
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