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Карагандинец пытался нажиться на продаже антибиотиков

В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Фото : kursiv.kz7 июля 2020, 09:38

Житель Караганды пытался незаконно реализовать лекарственные препараты по завышенной цене, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы КФМ МФ РК, путем контрольного закупа выявлен факт незаконной реализации жителем Караганды следующих лекарственных препаратов без разрешительных документов:

1) "ЦЕФ-III" в количестве 42 упаковки, цена за 1 штуку 1800 тенге;

2) "Зитмак-500" в количестве 5 упаковок, цена за 1 упаковку 4 300 тенге;

3) "Лидокаин" в количестве 9 упаковок, цена за 1 упаковку 1 000 тенге.

Кроме того, в ходе осмотра автотранспортного средства, принадлежащего подозреваемому, обнаружены и изъяты еще 67 упаковок лекарственного препарата "ЦЕФ-III".

В настоящее время проводятся следственные мероприятия.


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